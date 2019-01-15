В Иордании раскопали завод Саладина

На юге Иордании археологи и антропологи из США обнаружили средневековое поселение с предприятием по выплавке меди.

Об открытии рассказывает The Jordan Times. Находка была сделана в местечке Хирбат Нукайб аль-Асаймир.

Поселение процветало при династии Айюбидов, которая была основана правителем Египта и Сирии, знаменитым военачальником Саладином.

Раскопки провела команда археологов и антропологов под руководством Яна Джонса из Университета Сан-Диего. В частности, были найдены остатки средневекового завода по производству меди. По мнению ученых, предприятие было создано в конце XII века и действовало на протяжении 50-60 лет.

Вероятно, оно выпускало медь для изготовления сосудов, весьма востребованных при Айюбидах. Во времена этой династии бурный рост переживало производство сахара, и спрос на медь был повышенным.

Удивило ученых то, что при раскопках не было найдено фрагментов керамики местного изготовления. Вся обнаруженная керамика была привезена из Дамаска.

Это может говорить о том, что в поселении при заводе жили высокопоставленные сановники, присланные Айюбидами.