В Лаосе откроют представительство Минобороны РФ

В воскресенье, 20 января, в столице Лаосской Народно-демократической республики собираются открыть представительство Минобороны РФ.

Событие приурочено к 70-летию образования Народной армии Лаоса. С этим государством нас связывают более чем полувековые отношения. А в последние годы военно-техническое сотрудничество двух стран серьезно активизировалось. Оно имеет хорошие перспективы, отсюда - решение по представительству во Вьентьяне. Планируется, что командированные туда армейские специалисты будут на месте оперативно решать все вопросы, связанные с поставкой в Лаос российской боевой техники, помогут наладить более тесные контакты с местными властями, в том числе по линии оборонных ведомств.

Напомним, что в рамках программы военно-технического сотрудничества двух стран предприятия ОПК России сейчас выполняют контракт 2017 года, предусматривающий продажу Лаосу четырех учебно-боевых самолета Як-130. В Минобороны РФ уточнили: этот заказ Вьентьян оплатил в полном объеме. Одновременно для местной армии у нас производят бронетанковую и легкобронированную технику, а также различное вооружение.

Не стоит забывать, что по решению президента России Владимира Путина в Лаосе создается филиал Международного противоминного центра РФ. В начале октября прошлого года начальник Инженерных войск генерал Юрий Ставицкий заявил, что прошедших там учебу местных саперов наши военные обеспечат средствами поиска и индивидуальной защиты. А пока российские военнослужащие помогают коллегам разминировать местность в лаосской провинции Боликхамсай. Уже несколько месяцев они извлекают из грунта неразорвавшиеся авиабомбы и мины, лежащие на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров. Все это "хозяйство" осталось в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов.

"РГ" уже писала, что недавно местные генералы передали в дар России 30 полностью исправных танков Т-34. Сейчас они железнодорожным эшелоном следуют в подмосковный Наро-Фоминск. В Минобороны РФ пояснили, что эта техника досталась нашей стране не в результате коммерческой сделки, а, цитируем, "в знак признательности за многолетнее военное и военно-техническое сотрудничество, во многом способствовавшее защите суверенитета и укреплению обороноспособности ЛНДР, а также понимая историческую значимость для нашей страны всего, что связано с Победой в Великой Отечественной войне". Легендарные танки планируют использовать в Парадах Победы в различных городах России, а также для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о фронтовом лихолетье.