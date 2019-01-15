В Лос-Анджелесе более 30 тысяч учителей начали забастовку

В понедельник более 30 тысяч преподавателей из 900 средних школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начали забастовку. За последние 30 лет это первая подобная акция протеста.

По данным газеты The New York Times, учителя требуют повышения зарплат, сокращения числа школьников в классах, а также дополнительного найма преподавателей и библиотекарей. Несмотря на забастовку, школы продолжают работу, так как городские власти наняли дополнительный персонал. Однако большинство родителей решили оставить своих детей дома.

Сроки завершения акции протеста не уточняются, пишет издание. Она может носить бессрочный характер и длиться до тех пор, пока профсоюз не добьется удовлетворения своих требований.

В Калифорнии в 2017-2018 годах зарплата школьного учителя достигала 75 тысяч долларов в год при среднем показателе по стране в 59 тысяч долларов. Количество учеников в классах Лос-Анджелеса в среднем составляет 42 человека, пишет ТАСС.