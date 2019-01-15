В матче мужской российской Суперлиги состоялся дебют женщины-арбитра

Никогда прежде в истории элитных чемпионатов России, Швеции и Финляндии женщины-арбитры не допускались к работе на матчах мужских команд. И вот случилось - в поединке российской Суперлиги между столичным "Динамо" и клубом "Мурман" в качестве помощника главного арбитра дебютировала Кристина Прокофьева.

После матча, в качестве памятного сувенира, арбитр получила мяч с автографами.

"На нем расписалась вся наша бригада - от арбитров до инспектора. Раньше я никогда не забирала мячи, даже после знаковых голов или матчей. Но этот буду хранить!", - призналась журналистам смущенная вниманием Прокофьева.

Комментируя историческое событие, руководитель инспекторского отдела Федерации хоккея с мячом России Роман Попиков отметил в беседе с пресс-службой ФХМР, что практика привлечения девушек-арбитров к работе на элитном уровне будет продолжена:

- Кристина к этому событию шла достаточно долго: это уже ее третий полноценный сезон в качестве арбитра. Прежде она работала на чемпионатах мира и Кубке мира среди женских команд, зарекомендовав себя с наилучшей стороны. В России она уже второй сезон обслуживает матчи среди команд мужской Высшей лиги. И назначение на Суперлигу - это своеобразный аванс для нее, шанс проявить себя на самом высоком уровне.

Как оцените ее дебют на элитном уровне?



Роман Попиков: Конечно, она волновалась. Но никаких ошибок она не допустила, получив положительную оценку. И я, и все ребята поздравили ее после игры.

Какая самая большая сложность для девушки в мужском хоккее?



Роман Попиков: В первую очередь, это скорости, которые в матчах Суперлиги на порядок-два выше, чем в Высшей лиге. Но Кристина подтвердила, что она готова очень хорошо в нынешнем сезоне. Планируется, что Прокофьева будет работать главным арбитром на матчах женского хоккейного турнира в рамках Универсиады-2019 в Красноярске, а также в качестве помощника на Чемпионате мира среди мужчин в группе "В".

Дерби в честь Трофимова

В мужской Суперлиге происходило немало интересных событий, но отдельно стоит остановиться на дерби двух "Динамо" - из Москвы и Казани.

В столице Татарстана прошел поединок, приуроченный к 95-летию спортивного общества "Динамо" и столетнему юбилею легендарного Василия Трофимова.

В Казани высадился внушительный десант из легенд русского хоккея разных лет, а также официальных лиц: Николай Дураков, Михаил Осинцев, Георгий Канарейкин, Владимир Янко, Альберт Поморцев, Сергей Мяус.

"Торжества, посвященные юбилею "Динамо", идут уже с весны 2018 года. Ну и вслед за Суперкубком России, который прошел 4 января 2019 года, матч и мероприятие в Казани посвящены 100-летию уникальной личности - Василия Дмитриевича Трофимова. Он стал чемпионом СССР по трем разным видам спорта - никто в мире не может этим похвастаться. Перед матчем за Суперкубок в Хабаровске 4 января болельщикам показали ролик о выдающемся спортсмене. И теперь мы вспомним его на стадионе "Ракета" перед матчем", - сообщил на пресс-конференции исполнительный директор федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

В свою очередь, лучший хоккеист XX века, "король бенди" Николай Дураков выразил надежду, что русский хоккей вновь обретет былую популярность в России:

- У нас не было телевизоров, мы все время "болтались" на улице. И играли во все, что движется! Подумать только: в чемпионате СССР раньше выступало три команды из моей родной Свердловской области! А в классе "Б" количество матчей доходило до 90! Сейчас, увы, такого нет. И нет массовости! Здорово, что в Казани есть два "больших" стадиона, но, надеюсь, в скором будущем в этом прекрасном городе появится и крытый каток".

Ну а "вишенкой на торте" стал матч между двумя динамовскими коллективами, состоявшийся на стадионе "Ракета" в Дербышках.

Поединок выдался упорным и завершился минимальной победой москвичей - 3:2.