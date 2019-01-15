В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек

Как минимум семь человек погибли, свыше 15 пострадали в результате атаки радикальной группировки "Аш-Шабаб" и взрывов в гостиничном комплексе "Дусит" в Найроби. Об этом сообщают агентства Associated Press и AFP со ссылкой на свидетелей происшествия.

По их словам, после взрывов началась стрельба. Люди стали разбегаться с криками о помощи, однако несколько тел остались лежать на земле. В больницу были доставлены около 15 человек, двое из них скончались от полученных ранений. Врачи призвали местных жителей сдавать кровь для помощи пострадавшим.

Как проинформировали в полиции, одну бомбу подорвал террорист-смертник. Еще один из нападавших был задержан, однако их сообщники продолжают удерживать заложников внутри здания. Кенийские силовики начали операцию по зачистке отеля.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в России).

Посольство РФ в Кении призвало всех россиян, находящихся в Найроби, проявлять бдительность в связи с этим нападением и не покидать дома и отели.

Сегодняшнее нападение напоминает атаку на торговый центр Westgate в 2013 году в том же Найроби. Тогда погибли 67 человек, еще 175 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за случившееся взяла также группировка "Аш-Шабаб".