В России будет создан единый экологический оператор

Компания создается для обеспечения норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации нацпроекта "Экология". Она займется выкупом земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для работы с ТКО. Кроме того, будет приобретать здания и сооружения, оборудование по обработке, утилизации отходов и специальную технику.

Единую компанию-интегратора по переработке отходов минприроды предложило создать еще в августе 2018 года. "Создания публично-правовой компании - главного интегратора отрасли мы ждали и готовились к появлению такой структуры. Сегодня уже можно говорить о том, что все со стороны государства сделано, чтобы добиться кардинального качественного изменения в системе обращения с отходами. С помощью "Российского экологического оператора" в новую отрасль экономики пойдут инвестиции, будут применяться самые разные модели для поддержания региональных проектов", - отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Планируется, что единый оператор будет работать с регоператорами, также через нее будут идти экологические сборы. Средства будут распределяться регионам на реализацию проектов по переработке и утилизации мусора. По словам министра, до 2024 года в России должно быть построено 200 современных мусороперерабатывающих комплексов, из них 39 уже в этом году и примерно по 40 сортировочно-перерабатывающих комплексов планируется вводить в строй ежегодно. При этом министр уточнил, что инвестиции в строительство мусороперерабатывающих заводов в России могут достичь 75 миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов министерство рассчитывает получить до 2024 года в виде экосбора. Еще 50-60 миллиардов - в строительство мусороперерабатывающих заводов вложит государство.

"Формируя комплексную систему обращения с ТКО, компания будет реализовывать государственную политику, предотвращая вредное воздействие отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлекая ТКО в хозяйственный оборот. Также она будет способствовать реализации проектов, переводящих отходы во вторичное сырье, и получать из мусора полезные компоненты. Компания послужит главным инструментом для поддержки развития и внедрения инноваций в сфере обращения ТКО", - подчеркнул министр.

До 2024 года в России должно быть построено 200 современных мусороперерабатывающих комплексов, из них 39 уже в этом году

С 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО перешли лишь 69 регионов. При этом, по словам Кобылкина, даже из них не все перешли на новые принципы работы полностью. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 года. Остальные 13 оказались не готовы к "мусорной реформе". Среди основных причин отставания - неподготовленность полигонов, отсутствие регионального оператора и т.д. По словам Кобылкина, ряд регионов перейдет на новые принципы работы с мусором уже в первом или втором кварталах 2019-го. В числе регионов-отличников министр назвал Подмосковье, Ставрополье, республики Адыгею и Чечню, Новосибирскую, Белгородскую, Мурманскую и Самарскую области.