Новости

В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
Под Тверью проверят информацию о смерти женщины во время массажа 17:38
В Иордании раскопали завод Саладина 17:37
На Берлинале представят фильм ученика Александра Сокурова 17:35
Китайский ровер столкнулся с трудностями на темной стороне Луны 17:35
В Госдуме не поддержали идею введения сбора за выезд из России 17:26
Певица Светлана Лобода устроила дебош в Шереметьево 17:20
Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2" 17:15
На 98-м году жизни умерла актриса Кэрол Чэннинг 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 18:49
Рубрика: Экономика

В России изменилось взимание госпошлин

Текст: Роман Маркелов
В России отменили государственную пошлину за электронную регистрацию юридических лиц. Такой закон вступил в силу в начале января.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Госпошлина теперь не платится при подаче электронных документов для госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это касается четырех позиций. Первая - госрегистрация создания юрлица, здесь размер пошлины составляет 4 тысячи рублей. Вторая - изменения, вносимые в учредительные документы, а также ликвидация юридических лиц вне процедуры банкротства, госпошлина составляет 800 рублей. Третья - создание индивидуальных предпринимателей, госпошлина назначена в 800 рублей. И четвертая позиция - госрегистрация прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, госпошлина составляет 160 рублей.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Банки и компании смогут покупать данные у государства

Подать документы на государственную регистрацию юридических лиц и частников в электронном виде можно через электронный сервис сайта Федеральной налоговой службы "Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". При этом при личном обращении в регистрирующий орган и оформлении бумажного заявления сохранятся как размер, так и порядок уплаты госпошлин.

Также с 1 января от уплаты госпошлины освобождаются россияне, которые пострадали из-за чрезвычайной ситуации и обратились за получением паспорта вместо документа, утраченного или пришедшего в негодность. До этого людей уже освободили от уплаты госпошлины при обращении за восстановлением утраченного или пришедшего в негодность паспорта. С 1 января 2019 года эта льгота уже относится ко всем случаям обращения за получением необходимых документов, утраченных или пришедших в негодность в случае чрезвычайных ситуаций. Госпошлина на такую госуслугу в иных случаях по-прежнему остается в размере 1500 рублей.

Экономика Бизнес Правительство Минфин ФНС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей