В России отменили государственную пошлину за электронную регистрацию юридических лиц. Такой закон вступил в силу в начале января.

Госпошлина теперь не платится при подаче электронных документов для госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это касается четырех позиций. Первая - госрегистрация создания юрлица, здесь размер пошлины составляет 4 тысячи рублей. Вторая - изменения, вносимые в учредительные документы, а также ликвидация юридических лиц вне процедуры банкротства, госпошлина составляет 800 рублей. Третья - создание индивидуальных предпринимателей, госпошлина назначена в 800 рублей. И четвертая позиция - госрегистрация прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, госпошлина составляет 160 рублей.

Подать документы на государственную регистрацию юридических лиц и частников в электронном виде можно через электронный сервис сайта Федеральной налоговой службы "Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". При этом при личном обращении в регистрирующий орган и оформлении бумажного заявления сохранятся как размер, так и порядок уплаты госпошлин.

Также с 1 января от уплаты госпошлины освобождаются россияне, которые пострадали из-за чрезвычайной ситуации и обратились за получением паспорта вместо документа, утраченного или пришедшего в негодность. До этого людей уже освободили от уплаты госпошлины при обращении за восстановлением утраченного или пришедшего в негодность паспорта. С 1 января 2019 года эта льгота уже относится ко всем случаям обращения за получением необходимых документов, утраченных или пришедших в негодность в случае чрезвычайных ситуаций. Госпошлина на такую госуслугу в иных случаях по-прежнему остается в размере 1500 рублей.