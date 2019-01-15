В России появятся научные центры мирового уровня

В российских регионах начали создавать научно-образовательные центры (НОЦ) для объединения вузовской, академической науки и индустрии в рамках нацпроекта "Наука". До 2024 года должно появиться не менее 15 таких центров. Свердловская, Тюменская, Нижегородская область, Дальний Восток уже вовсю работают над "оазисами" науки, где ученые и предприниматели смогут генерировать и воплощать свои идеи. Об особенностях создания НОЦ рассказывает научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков.

Андрей Евгеньевич, что означает создание таких центров для нашей науки и образования?

Андрей Волков: Отмечу, что в соответствующем указе президента говорится о создании центров "мирового уровня". Это важное уточнение, которое не стоит воспринимать дежурно. Речь об ускорении научно-технологического развития страны и системной интеграции в глобальную экономику. В частности, необходимо наладить совместную работу на уровне исследований и образования с центрами и кластерами из других стран, с бизнесом. Это еще один шанс запустить процесс формирования инновационных кластеров. То есть сконцентрировать в одном месте разработки, которые приводят к взрывному росту "ценности территории".

Как будут отбирать регионы для создания таких центров?

Андрей Волков: В первую очередь здесь очень важна инициатива от региональной власти, желание участвовать: без движения от конкретного региона или группы регионов правительство вряд ли будет инициировать создание НОЦ. Такой подход уже апробирован в проекте по повышению конкурентоспособности вузов "5-100": вузы заявляли о своем желании участвовать в проекте сами. Никакой разнарядки или распределения господдержки не было.

До 2024 года в регионах должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров

Запустить НОЦ без университетов невозможно. Какая у них задача?

Андрей Волков: Университеты тут - ключевое звено. Конечно, если смогут "себя переосмыслить". То есть заниматься не только подготовкой специалистов, но и быть центрами производства знаний и практических решений для своего региона. А примером может послужить реальная история. В 1966 году в Новосибирском академгородке под эгидой комсомола возникла идея: объединить молодых ученых и студентов под эгидой научно-технической организации, которую назвали "Факел". Ребята стали выполнять заказы быстрее и дешевле традиционных подрядчиков. Начав с 25 рублей, они за пять лет дошли до сотен миллионов.



