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15.01.2019 13:00
Рубрика: Экономика

В России создали карту движения к цифровой экономике

Текст: Юлия Кривошапко
"Схема движения к цифровой экономике", выполненная в формате транспортной карты, появилась в России. Она отражает основные направления профильной национальной программы.
Фото: data-economy.ru Фото: data-economy.ru
Фото: data-economy.ru

Необычную схему опубликовала АНО "Цифровая экономика" - организация, созданная для реализации одноименно национальной программы.

Направления карты отражают логику реализации нацпрограммы: "станции" соответствуют ключевым мероприятиям, запланированным в период до 2024 года включительно. Схема движения также содержит основные целевые показатели программы, которые предстоит достичь в течение предстоящих пяти лет.

Например, согласно нацпрограмме, в 2024 году 100% социально значимых объектов инфраструктуры должны быть подключены к интернету, а доля домохозяйств, обеспеченных доступом в Сеть, - достигнуть 97%. Кроме того, приоритетные государственные услуги должны предоставляться дистанционно, без необходимости личного присутствия гражданина. Благодаря этому две трети ситуаций взаимодействия государства с гражданами и бизнесом полностью перейдут в онлайн.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Для взаимодействия бизнеса и власти создадут цифровую платформу

Дополнительно "Схема движения к цифровой экономике" содержит глоссарий, поясняющий понятия и аббревиатуры, которые сопровождают процесс цифровой трансформации. Например, НСУД - национальная система управления данными, CDO - Сhief Data Officer.

По словам генерального директора АНО "Цифровая экономика" Евгения Ковнира, данная схема отражает все ключевые этапы и вехи шести основных направлений национальной программы в период до 2024 года: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Кадры для цифровой экономики", "Нормативное регулирование", "Цифровое государственное управление", а также их пересечения.

"Надеюсь, что такой навигатор пригодится бизнесу при разработке собственных стратегий цифровой трансформации, так как позволит учитывать в них планы государства", - отметил Ковнир.

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