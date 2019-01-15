В России создали карту движения к цифровой экономике

"Схема движения к цифровой экономике", выполненная в формате транспортной карты, появилась в России. Она отражает основные направления профильной национальной программы.

Необычную схему опубликовала АНО "Цифровая экономика" - организация, созданная для реализации одноименно национальной программы.

Направления карты отражают логику реализации нацпрограммы: "станции" соответствуют ключевым мероприятиям, запланированным в период до 2024 года включительно. Схема движения также содержит основные целевые показатели программы, которые предстоит достичь в течение предстоящих пяти лет.

Например, согласно нацпрограмме, в 2024 году 100% социально значимых объектов инфраструктуры должны быть подключены к интернету, а доля домохозяйств, обеспеченных доступом в Сеть, - достигнуть 97%. Кроме того, приоритетные государственные услуги должны предоставляться дистанционно, без необходимости личного присутствия гражданина. Благодаря этому две трети ситуаций взаимодействия государства с гражданами и бизнесом полностью перейдут в онлайн.

Дополнительно "Схема движения к цифровой экономике" содержит глоссарий, поясняющий понятия и аббревиатуры, которые сопровождают процесс цифровой трансформации. Например, НСУД - национальная система управления данными, CDO - Сhief Data Officer.

По словам генерального директора АНО "Цифровая экономика" Евгения Ковнира, данная схема отражает все ключевые этапы и вехи шести основных направлений национальной программы в период до 2024 года: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Кадры для цифровой экономики", "Нормативное регулирование", "Цифровое государственное управление", а также их пересечения.

"Надеюсь, что такой навигатор пригодится бизнесу при разработке собственных стратегий цифровой трансформации, так как позволит учитывать в них планы государства", - отметил Ковнир.