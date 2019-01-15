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15.01.2019 22:20
Рубрика: Общество

В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях

Текст: Владимир Емельяненко

Церковные приходы, у которых есть возможность вести проповедь в социальных сетях, должны использовать ее. Такова официальная позиция Русской православной церкви. Она опубликована на сайте РПЦ в разделе рекомендаций по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб.

Фото: Сергей Власов/ТАСС
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- Мы считаем, что если у прихода есть возможность для проповеди в социальных сетях, - заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, - то приход не просто может, а должен такой возможностью воспользоваться.

Об этом Кипшидзе сказал в интервью ТАСС. Свою позицию он обосновал тем, что во многие приходы все больше идут молодые люди, которые, если настоятели их попросят, "могли бы развивать приходские интернет-сообщества". Перспективными социальными платформами в российском сегменте интернета в РПЦ называют социальную сеть "ВКонтакте", а также "Одноклассники", Facebook, YouTube и Instagram.

Также в рекомендациях РПЦ сказано о том, что, по сравнению с евангельской проповедью прошлого, социальные сети имеют преимущества в скорости распространения информации и охвате аудитории.

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