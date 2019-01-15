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15.01.2019 15:53
Рубрика: Общество

Виртуальная сессия

В технологическом университете отменили зачетки
Текст: Мария Набиркина
Похоже, студентам Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" придется забыть о традиции размахивать перед экзаменом зачеткой, чтобы "поймать" хорошую оценку. В этом году вуз начал переход от традиционных бумажных зачетных книжек к электронным.
Размахивать зачетками студентам НИТУ "МИСиС" больше не придется: "бумажные" оценки переезжают в электронный вид. Фото: Сергей Куксин Размахивать зачетками студентам НИТУ "МИСиС" больше не придется: "бумажные" оценки переезжают в электронный вид. Фото: Сергей Куксин
Размахивать зачетками студентам НИТУ "МИСиС" больше не придется: "бумажные" оценки переезжают в электронный вид. Фото: Сергей Куксин

Сейчас студенты как раз сдают свою первую "безбумажную" сессию. Все оценки и зачеты теперь доступны в Личном кабинете студента.

Что это такое? Онлайн-пространство, куда любой студент университета может войти из любой точки мира. Из этого "кабинета" можно попасть в базу научных публикаций, посмотреть расписание и учебные планы, текущие оценки, оплатить общежитие, заказать необходимые документы - всего предлагаются более 20 сервисов. А теперь вот появилась и "Электронная зачетка": студентам больше не придется носить с собой зачетные книжки.

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Пока виртуальные зачетки есть только у первокурсников, полный отказ от бумажных корочек с оценками произойдет в ближайшее время.

- Переход на "электронные зачетки" - один из этапов формирования в университете открытой среды, позволяющей сделать обучение максимально удобным и эффективным, а процесс выставления оценок - прозрачным, - говорит проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС" Вадим Петров. - Теперь студенты могут видеть не только свои результаты, но также всей группы и курса.

Кстати, оценки в "Личном кабинете" могут лицезреть и родители, но, правда, только с разрешения самого студента: вход запаролен. Однако в случае сильного любопытства, родители всегда могут обратиться в деканат с запросом об успеваемости своего ребенка.

Общество Образование
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