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Рубрика: Власть

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В Женеве прошли переговоры о судьбе ДРСМД
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Во вторник в Женеве, на территории постпредства РФ при Отделении ООН, состоялись российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москву на них представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Вашингтон - замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
Фото: Александр Корольков/РГ
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Рябков отметил, что в Госдепе согласились на встречу после неоднократных предложений с российской стороны, продемонстрировавшей "добрую волю" при условии, что США откажутся от ультиматумов. При этом на Смоленской площади считают "не очень благоприятным сигналом" тот факт, что американские переговорщики "ужесточили тональность". Между тем на кону судьба стратегического соглашения, о начале выхода из которого Белый дом собирался уведомить РФ уже в начале февраля. В этом случае начнется обратный отсчет, и через полгода Договор 1987 года - детище "разрядки" - уйдет в историю, что чревато сломом системы глобальной и европейской безопасности. По итогам переговоров, продолжавшихся около трех часов, разрешить противоречния, судя по всему, так и не удалось. На момент подписания номера в печать комментариев от российской стороны не поступало, а американская делегация вновь обвинила Москву в нарушениях положений ДРСМД, что РФ категорически отрицает.

В ходе консультаций, продолжавшихся около трех часов, разрешить противоречния так и не удалось

"Крылатая ракета наземного базирования 9M729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, равную или превышающую установленное договором ограничение в 500 километров", - еще ранее повторял Сергей Рябков. Россия настаивает, что США не соблюдают обязательств в отношении так называемых ракет-мишеней, а также развертывают на суше в составе комплексов Aegis Ashore установки, почти идентичные универсальным пусковым установкам Мk-41, которые позволяют осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk. "Эти ракеты были также изначально разработаны как универсальное ракетное средство, способное использоваться с платформ различных видов базирования... Перемещение таких установок на сушу переводит их категорию пусковых установок, запрещенных по ДРСМД", - пояснял замглавы МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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