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Рубрика: В мире

Вице-адмирал США отметила профессионализм российских военных

Взаимодействие американских и российских военных в Европе в 2018-м году носило профессиональный и безопасный характер. Об этом в интервью еженедельнику Defense News  заявила командующая шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

По ее словам, должность она занимает уже 10 месяцев и за это время была возможность оценить, как военные России ведут себя в Балтийском, Средиземном и Черном морях. "Все взаимодействия носили профессиональный характер", - цитирует ТАСС.

Фото: Devin Powell/NOAA via AP
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Франкетти отметила, что Россия и США действуют в международных водах, поэтому вице-адмирал ожидает как от своих сил, так и от российских, "что они не будут создавать опасных ситуаций, и будут действовать профессионально".

Шестой флот США - оперативный флот американских ВМС, дислоцирующийся в Средиземном море. Его штаб-квартира расположена в Неаполе. В  зону ответственности входят: Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, особенно подходы к Гибралтару. С 2005 года район действий флота был расширен и включил в себя также побережье Африки.

Лиза Франкетти командует шестым флотом ВМС США с марта 2018 года.

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