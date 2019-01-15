Вихлянцева встретится с Бачински во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В первой игре она взяла верх над представительницей США Варварой Лепченко - 6:7 (2:7), 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. За это время россиянка дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету ее соперницы один эйс, четыре двойные и два брейка из восьми.

В следующем раунде Вихлянцева встретится со швейцаркой Тимей Бачински. Та, в свою очередь, увы, выбила из борьбы первую ракетку России Дарью Касаткину - 6:3, 6:0. Из других состоявшихся сегодня матчей стоит отметить победу Анны Потаповой над француженкой Полин Пармантье 6:4, 7:6 (7:5). Следующей соперницей российской спортсменки станет американка Мэдисон Кис.

В мужской части соревнований свои матчи выиграли Даниил Медведев и Евгений Донской. Медведев в трех сетах уверенно победил южноафриканца Ллойда Харриса 6:1, 6:2, 6:1, теперь он сыграет с представителем США Райаном Харрисоном. Донской, в свою очередь, обыграл серба Ласло Джере 6:7, 6:4, 6:1, 7:6. Он встретится с победителем противостояния между итальянцем Марко Чеккинато и сербом Филипом Краиновичем.