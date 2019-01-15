Владимир Путин поставил новые задачи Агентству стратегических инициатив

Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) принять активное участие в работе по национальным проектам.

Во вторник президент провел заседание наблюдательного совета АСИ. "Мне бы очень хотелось, чтобы ваша работа была вписана в стратегию развития страны, что мы называем нашими национальными проектами, чтобы это естественным образом вплеталось и помогало реализации тех задач, которые стоят в этих стратегических направлениях", - обратился Путин к участникам совещания. Он также поставил задачу продолжить практику реализации национальной предпринимательской инициативы и составления инвестиционного рейтинга регионов. Постоянный механизм улучшения деловой среды должен действовать на всем пространстве страны, заявил глава государства. "Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет: одно дело - хорошая идея, одно дело - если она где-то пробивает свои ростки, а другое дело - это реализация в масштабах всей страны. Но только в этом случае, если нам удастся это сделать, нас ждет такой полномасштабный эффект, который нам и нужен", - сказал Путин. По его словам, власти на всех уровнях должны иметь возможность оперативно, "буквально в режиме онлайн, реагировать на запросы и проблемы предпринимателей". Президент подчеркнул, что современные цифровые технологии позволяют это делать эффективно уже сегодня.

Еще одна задача, поставленная главой государства, - поддерживать предпринимателей, которые участвуют в сохранении исторического наследия, благоустройстве страны. "Словом, готовы участвовать в решении важнейших национальных задач создания комфортной и современной среды для жизни в городах и населенных пунктах", - сказал президент. Путин также призвал расширять возможности для деятельности негосударственных организаций в сфере дошкольного образования. Кроме того, нужно сформировать эффективную правовую базу паллиативной помощи, организации временного ухода за тяжелобольными людьми.

Отдельно Путин остановился на теме образования. Он отметил, что уже сейчас "благодаря запуску в России движения Worldskills, создания сети кванториумов задан хороший стимул для изменений в дополнительном, а также среднем профессиональном образовании". Президент назвал это направление работы "чрезвычайно важным". "Считаю необходимым в рамках национальной технологической инициативы запустить механизм, позволяющий как можно шире распространять знания и компетенции, которые востребованы не только сегодня, но и в будущем", - пояснил Путин. Все это нужно для развития цифровой экономики, прорыва в науке и технологиях.

В ходе своего выступления Владимир Путин также обратил внимание на результаты работы самого АСИ. Это улучшение правовой базы и условий для бизнеса, поддержка конкретных проектов, "за которыми рабочие места, передовые продукты, технологии". "Безусловно, агентство выработало уникальный механизм решения задач и, главное, объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения", - отметил президент.

В свою очередь гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что нацпроекты станут фильтром отбора проектов АСИ. По ее словам, главная роль агентства в реализации национальных проектов - это люди, лидеры и сообщества, которые вовлекаются в проекты. А их инициативы должны носить системный, масштабный характер. "Если у нас у всех будет одна общая цель, каждый найдет свою исключительную роль в достижении тех важных задач, которые стоят перед нашей страной", - пообещала она.

Одна из задач АСИ - включиться в работу над национальными проектами

Перед заседанием на выставке Владимиру Путину представили концепцию развивающих пространств "Точка кипения". Такие центры уже открыты в 19 городах. Среди прочих проектов у стенда Клуба лидеров по продвижению бизнес-инициатив АСИ президенту показали новые российские хоккейные клюшки. Они сделаны из композитных материалов и намного легче, дешевле и прочнее зарубежных аналогов. Многие названия клюшек были посвящены российскому оружию: С-400, АК-47, Т-90. Но Путин присмотрелся к клюшке с надписью "Россия". "Вы, по-моему, такой играли", - обратился к президенту руководитель направления АСИ "Новый бизнес" Артем Аветисян. Путин кивнул. В ответ представители АСИ пообещали ему подарить понравившуюся клюшку.