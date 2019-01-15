Владимир Путин сменил посла в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Титоренко послом России в Центральноафриканской Республике.

Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Владимир Путин подписал документ во вторник, 15 января.

"Назначить Титоренко Владимира Ефимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике", - говорится в тексте документа.

Ранее Владимир Титоренко был заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки, а также заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России. Кроме того, во время военной операции США и стран союзников против Ирака он работал послом России в Багдаде. Владимир Титоренко сменит на новом посту Сергея Лобанова.