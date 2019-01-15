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15.01.2019 21:05
Рубрика: В мире

Макрон готов слушать

Президент Франции открыл национальные дебаты для выхода из "желтого кризиса"
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Нынешний острый кризис во Франции, вызванный непрекращающимися уже два месяца протестами "желтых жилетов", заставил во вторник французского президента отправиться в маленький нормандский городок Гран-Буртерульд на встречу с многочисленными руководителями муниципалитетов западного региона страны - Нормандии. Заметим, еще в начале осени, когда в Париже проходил ежегодный съезд Ассоциации мэров Франции, хозяин Елисейского дворца хотя и получил приглашение, проигнорировал это мероприятие, судя по всему, посчитав, что есть государственные дела поважнее.
На первых национальных дебатах Макрон старался больше узнать о настроениях во французской глубинке. Фото: EPA На первых национальных дебатах Макрон старался больше узнать о настроениях во французской глубинке. Фото: EPA
На первых национальных дебатах Макрон старался больше узнать о настроениях во французской глубинке. Фото: EPA

С тех пор много бурной воды утекло в Сене и прочих французских реках. И к президенту пришло осознание очень важного факта: для того чтобы постараться направить в конструктивное русло недовольство граждан, недостаточно отменить налог на автомобильное топливо и повысить МРОТ на 100 евро, а надо восстановить утраченные связи между центральной властью и народными массами. В первую очередь с теми многими миллионами, что обитают в провинции. Чем они живут, к чему стремятся, лучше мэров никто не знает.

Так что широкие дебаты, стартовавшие в этот вторник в Гран-Буртерульде, нацелены на то, чтобы не только прощупать пульс страны во всем ее многообразии, но и попытаться найти выход из создавшегося положения. Как весьма точно заметил Эмманюэль Макрон в опубликованном им накануне "письме к французам", предстоящие дискуссии призваны "преобразовать гнев в решения". В этом послании президент выдвинул на обсуждение целый ворох тем, которые, по его мнению, волнуют соотечественников. Это налогообложение и бюджетные расходы, избирательная система и иммиграция, избирательная система и возможные изменения в госинститутах.

Французские протесты дошли до Латвии

В нормандский городок французский президент прибыл в качестве слушателя тех самых предложений и замечаний, которые в эти дни уже стали поступать нескончаемым потоком в сотни и тысячи мэрий по всей стране. Его сопровождали несколько членов правительства, в том числе двое, которым поручена организация общенациональных дебатов. Это министр местного самоуправления Себастьян Лекорню и госсекретарь по экологическому развитию Эмманюэль Варгон. Заметим, в последние месяц-полтора глава Пятой республики крайне редко по вполне понятным причинам совершал вылазки вне столицы. Для того чтобы Макрон мог избежать неприятных встреч с "желтыми жилетами", в Гран-Буртерульде были задействованы усиленные меры безопасности. По указанию префектуры на территории городка было полностью запрещено движение транспорта во второй половине дня.

Французы неоднозначно относятся к стартовавшим в Нормандии дебатам, которые будут проходить в стране в течение двух месяцев. Некоторые считают, что это лишь маневр, чтобы спасти мандат действующего президента. Другие же считают, что из всего этого мероприятия может выйти толк, правда, при условии, если дебаты будут прозрачными, а их итоги реально лягут в основу нового "социального контракта", о котором в своем письме упоминал Макрон. Для того чтобы дискуссии приобрели именно такой характер, в ближайшую пятницу, как сообщил премьер Эдуар Филипп, будут назначены пять независимых гарантов. Двое - правительством, остальные по одному - спикером Национального собрания, председателем Сената и руководителем Экономического, социального и экологического совета.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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