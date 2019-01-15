Вузы РФ попали в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой

15 января британское издание Times Higher Education (THE) обнародовало результаты нового рейтинга: на этот раз эксперты выстроили "по ранжиру" вузы стран стран с активно развивающейся экономикой - Emerging Economies University Rankings 2019.

Сюда вошли 450 ведущих университетов из 43 стран: России, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Турции, Катара, Марокко, Кипра, Венгрии, Польши, Румынии, Словении, Словакии, Чешской Республики, Литвы, Латвии, Эстонии и т. д.

По сравнению с прошлым годом, Россия расширила свое присутствие и стала четвертой страной по количеству вузов, представленных в рейтинге. В этот раз их уже 35 (в прошлом году - 27). Наши вузы потеснили одного из традиционных лидеров - Тайвань. А вот самым многочисленным по числу вузов в рейтинге так и остаётся Китай. 11 российских вузов попали в топ—100 рейтинга

Российские лидеры рейтинга остались неизменными. Первое место среди российских вузов, как и год назад, занимает МГУ им. Ломоносова (5-я позиция рейтинга), на втором и третьем месте расположились вузы - участники Проекта 5-100: МФТИ (12-я позиция) и МИФИ (16-я позиция). Всего в THE Emerging Economies University Rankings этого года входит 18 университетов Проекта 5-100, причём девять из них входят в топ-100.

Помимо МФТИ и МИФИ в сотню лучших вузов включены: Высшая школа экономики, Томский госуниверситет, Томский политех, питерский Университет ИТМО, Новосибирский госуниверситет, Санкт-Петербургский политехнический университет и Казанский федеральный университет.

Некоторые вузы сделали существенный скачок со своих прошлогодних мест. Так, СПбПУ поднялся на 18 позиций (с 105 места на 87) во многом улучшив такие индикаторы рейтинга, как международное взаимодействие, цитирование и доход от производственной деятельности. "Вышка" прыгнула вверх на 10 строчек и теперь стоит на 22 месте. Замыкает первую сотню лучших Санкт-Петербургский госуниверситет (99 место).

Во второй сотне - МИСиС (104-я позиция), РУДН (117-я позиция), Самарский университет (189-я позиция). Примечателен успех Университета дружбы народов: он из группы 251-300 смог подняться на 117 место.

В топ-300 рейтинга в этом году из проекта 5-100 входят: Университет Лобачевского, УрФУ и СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ставший новичком рейтинга.

Также в рейтинг попали МГТУ им. Баумана, МЭИ, Белгородский госуниверситет, МИРЭА, ДВФУ, Пермский госуниверситет, РНИМУ им. Пирогова и другие вузы (см. таблицу).

Справка "РГ"

Методика рейтинга основывается на 13 показателях эффективности, среди которых преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).

Мнение

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова:

- Московский университет традиционно демонстрирует достойные показатели в международных рейтингах вузов. При составлении рейтинга вузов стран с развивающейся экономикой издание THE учитывает ряд значимых для нас показателей: образовательная составляющая, и научно-исследовательская деятельность, и трансфер знаний, а также международное сотрудничество.

Кроме того, Московский университет играет огромную социальную роль в жизни государства, это так называемая третья миссия университета. Сейчас мы пошли по пути вызовов крупным институциям, стали создавать не масштабные подразделения, а центры перспективных исследований. Уже сейчас в МГУ их шесть, они уже принесли десятки публикаций в ведущих мировых научных журналах и установили партнёрские отношения с коммерческими компаниями. Планируется, что в нашей научно-технологической долине таких институтов будем примерно 45. Полагаю, это решение приведёт к разительному скачку в развитии науки и технологий в России.

Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ:

- Рейтинг университетов из развивающихся стран имеет особый интерес, так как именно они сейчас серьезно вкладываются в конкурентоспособность своего высшего образования и тратят на это немалые ресурсы. Практически у всех вузов, лидирующих в рейтинге, государства инициировали в последние два года большие дорогостоящие госпрограммы: в 2017 году стартовала программа Double First в Китае, в 2018 году - в Индии, Бразилия и Россия в активной фазе исполнения своих аналогичных проектов. На этом фоне продвигаться в таком рейтинге крайне сложно, ведь нужно не просто становиться лучше, но и делать это быстрее конкурентов.

Если мы будем смотреть по показателям, а не по месту в рейтинге, то прогресс российских вузов очень хорош - все подросли, никто не потерял в качестве. Это при том, что в нашем случае есть серьезные ограничители роста - нам сложнее привлечь иностранных студентов из-за не самого простого миграционного законодательства, сложнее удержать выдающегося ученого из-за проигрывающих в мировой конкуренции зарплат, сложнее начинать крупные научные проекты, требующих немалых "длинных денег".

Андрей Волков, заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих вузов России:

- Прогресс, который сделали вузы Проекта 5-100 за последние 5 лет, удивляет. Он, с моей точки зрения, выше ожиданий, которые можно было бы представить себе в 2013-2014 году. За это время, несомненно, здорово продвинулись и другие страны, с которыми мы конкурируем. В первую очередь Китай, Корея, Сингапур, отдельно Гонконг, Малайзия, Бразилия, та же Южная Африка.

Конечно, у нас есть "ахиллесова пята" - исследования и привлечение студентов с мирового рынка. Кроме того, наша система высшего образования финансируется примерно в 2 раза меньше по сравнению с, с кем мы конкурируем за высокие места в рейтингах. Это очень существенно.