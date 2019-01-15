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Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука"

Мировое кино
    15.01.2019, 20:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован почти трехминутный дублированный официальный трейлер нового "Человека-паука". Медленно запрягающий, но позже все-таки изрядно и циклопично разрастающийся. Параллельно вызывая припадок дежавю касательно предыдущей трилогии - от Сэма Рэйми.

Лента называется "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) и по сюжету ее Питер Паркер, отправившийся с друзьями на каникулы в Европу, там вместо праведного отдыха находит на свое чутье приключение - битву со злокозненными элементалями, порождающими разного рода буйства стихий по всему миру.

Фото: youtube.com/ AMEDIATEKA
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В титульной роли по-прежнему Том Холланд, ранее сыгравший Спайдера в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой", "Первый мститель: Противостояние" и как-то совсем уж мило - в мрачных "Мстителях: Война бесконечности".

Постановщик - Джон Уоттс, снявший и "Возвращение домой".

На экране, помимо Холланда, ждем Джейка Джилленхола (Мистерио, архизлодей и антагонист, но здесь - пока что соратник Спайдермена), Сэмюэла Л. Джексона (Ник Фьюри),  Майкла Китона (Стервятник).

Российская премьера 23-го порядкового фильма Кинематографической вселенной Marvel - 4 июля.

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