Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован почти трехминутный дублированный официальный трейлер нового "Человека-паука". Медленно запрягающий, но позже все-таки изрядно и циклопично разрастающийся. Параллельно вызывая припадок дежавю касательно предыдущей трилогии - от Сэма Рэйми.

Лента называется "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) и по сюжету ее Питер Паркер, отправившийся с друзьями на каникулы в Европу, там вместо праведного отдыха находит на свое чутье приключение - битву со злокозненными элементалями, порождающими разного рода буйства стихий по всему миру.

В титульной роли по-прежнему Том Холланд, ранее сыгравший Спайдера в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой", "Первый мститель: Противостояние" и как-то совсем уж мило - в мрачных "Мстителях: Война бесконечности".

Постановщик - Джон Уоттс, снявший и "Возвращение домой".

На экране, помимо Холланда, ждем Джейка Джилленхола (Мистерио, архизлодей и антагонист, но здесь - пока что соратник Спайдермена), Сэмюэла Л. Джексона (Ник Фьюри), Майкла Китона (Стервятник).

Российская премьера 23-го порядкового фильма Кинематографической вселенной Marvel - 4 июля.