За чей счет дома оснастят газоанализаторами

Депутаты предложили оборудовать многоквартирные дома автоматизированными системами контроля газовой безопасности за счет средств фондов капремонта. Законопроект об этом уже поступил в Госдуму.

Система контроля за утечкой поможет предотвратить взрыв газа, о приближении которого никто не подозревает. Фото: Reuters

Основные причины взрывов бытового газа связаны с ненадлежащим содержанием газового оборудования, несвоевременной его заменой или ремонтом и человеческими факторами, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас есть технологии, позволяющие снизить число аварий в газифицированных домах. К примеру, установка газоанализаторов - автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности.

Такие системы позволяют оповестить жильцов дома и аварийно-диспетчерскую службу о высокой концентрации бытового газа, автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки, включить дополнительную вентиляцию.

Установка газоанализаторов поможет предотвратить аварии в домах, оборудованных плитами, водогрейными колонками, отопительными котлами, работающими на газе. Система способна предотвратить хлопок или взрыв газа. А аварийно-диспетчерская служба может своевременно принять меры, направленные на устранение причины, послужившей образованию высокой концентрации бытового газа. В результате удастся спасти много жизней.

Технология появилась уже давно. Но ее внедрению мешает необходимость финансирования на установку газоанализаторов. Установить такое оборудование за счет жильцов невозможно, считает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Но это вызовет недовольство населения на фоне регулярного повышения тарифов и появления новых платежей. Поэтому депутаты предложили не брать дополнительных денег с населения. Законопроект предлагает включить контроль по обеспечению газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и предусмотреть установку соответствующих систем за счет средств фондов капитального ремонта.

Сейчас в рамках капремонта в многоквартирном доме выполняются только работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

В начале 2017 года минстрой уже выступал с предложением оборудовать многоквартирные дома газоанализаторами. Тогда внедрять технологию предлагалось за счет газораспределительных компаний. Понятно, они были не в восторге.

Но и капитальный ремонт не решит всех проблем. Ведь он позволит оборудовать газоанализаторами только старый жилой фонд. Значит, для нового необходимо предусмотреть обязательную их установку в строительных регламентах, отмечает в разговоре с "Российской газетой" Игорь Кокин.

На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал провести ревизию законодательства в сфере безопасности газификации домов. "Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющих компаний в этой сфере", - сказал глава правительства.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что соответствующие поручения уже даны ведомствам, которые отвечают за контроль установки и эксплуатации газового оборудования. Однако системные решения будут предложены только после детального анализа произошедших трагедий. По результатам работы планируется подготовить комплекс мер по предотвращению аварий в газифицированных домах.

Усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования в жилых домах предлагается после каждой крупной трагедии. И многие предложения стали реальностью. Эксперты отмечают, что нормы "газовой безопасности" домов за последние пару лет претерпели серьезные изменения.

"Появилось требование ежегодного технического обслуживания, требование технического диагностирования газового оборудования", - говорит Кокин. Кроме того, есть инструкция для управляющих компаний, которые каждые 10 дней обязаны обследовать подвалы и чердаки на предмет запаха газа". Требований много, отмечает эксперт.

Усилить контроль за газовым оборудованием в жилых домах предлагают после каждой трагедии. Новых требований много. Но соблюдаются ли они?

Но соблюдаются ли они?

Возможно, именно на это следует сегодня обратить внимание. Так, от проверяющих поступают жалобы, что им сложно попасть в квартиры и проверить исправность плит и котлов. И даже если эти приборы будут признаны небезопасными, возникают проблемы с их заменой, если у собственника нет денег.

Каждый год жертвами взрывов бытового газа становятся десятки людей. Совсем недавно, 31 декабря 2018 года, в Магнитогорске в результате трагедии обрушился один из подъездов дома, погибли 39 человек. В городе Шахты Ростовской области взрыв газа разрушил два этажа многоквартирного дома и унес жизни двух человек, судьба трех человек остается неизвестной.