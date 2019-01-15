За чей счет дома оснастят газоанализаторами

Депутаты предложили оборудовать многоквартирные дома автоматизированными системами контроля газовой безопасности за счет средств фондов капремонта. Законопроект об этом уже поступил в Госдуму.
Основные причины взрывов бытового газа связаны с ненадлежащим содержанием газового оборудования, несвоевременной его заменой или ремонтом и человеческими факторами, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас есть технологии, позволяющие снизить число аварий в газифицированных домах. К примеру, установка газоанализаторов - автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности.
Такие системы позволяют оповестить жильцов дома и аварийно-диспетчерскую службу о высокой концентрации бытового газа, автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки, включить дополнительную вентиляцию.
Установка газоанализаторов поможет предотвратить аварии в домах, оборудованных плитами, водогрейными колонками, отопительными котлами, работающими на газе. Система способна предотвратить хлопок или взрыв газа. А аварийно-диспетчерская служба может своевременно принять меры, направленные на устранение причины, послужившей образованию высокой концентрации бытового газа. В результате удастся спасти много жизней.
Технология появилась уже давно. Но ее внедрению мешает необходимость финансирования на установку газоанализаторов. Установить такое оборудование за счет жильцов невозможно, считает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Но это вызовет недовольство населения на фоне регулярного повышения тарифов и появления новых платежей. Поэтому депутаты предложили не брать дополнительных денег с населения. Законопроект предлагает включить контроль по обеспечению газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и предусмотреть установку соответствующих систем за счет средств фондов капитального ремонта.
Сейчас в рамках капремонта в многоквартирном доме выполняются только работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
В начале 2017 года минстрой уже выступал с предложением оборудовать многоквартирные дома газоанализаторами. Тогда внедрять технологию предлагалось за счет газораспределительных компаний. Понятно, они были не в восторге.
Но и капитальный ремонт не решит всех проблем. Ведь он позволит оборудовать газоанализаторами только старый жилой фонд. Значит, для нового необходимо предусмотреть обязательную их установку в строительных регламентах, отмечает в разговоре с "Российской газетой" Игорь Кокин.
На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал провести ревизию законодательства в сфере безопасности газификации домов. "Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющих компаний в этой сфере", - сказал глава правительства.
Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что соответствующие поручения уже даны ведомствам, которые отвечают за контроль установки и эксплуатации газового оборудования. Однако системные решения будут предложены только после детального анализа произошедших трагедий. По результатам работы планируется подготовить комплекс мер по предотвращению аварий в газифицированных домах.
Усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования в жилых домах предлагается после каждой крупной трагедии. И многие предложения стали реальностью. Эксперты отмечают, что нормы "газовой безопасности" домов за последние пару лет претерпели серьезные изменения.
"Появилось требование ежегодного технического обслуживания, требование технического диагностирования газового оборудования", - говорит Кокин. Кроме того, есть инструкция для управляющих компаний, которые каждые 10 дней обязаны обследовать подвалы и чердаки на предмет запаха газа". Требований много, отмечает эксперт.
Но соблюдаются ли они?
Возможно, именно на это следует сегодня обратить внимание. Так, от проверяющих поступают жалобы, что им сложно попасть в квартиры и проверить исправность плит и котлов. И даже если эти приборы будут признаны небезопасными, возникают проблемы с их заменой, если у собственника нет денег.
Каждый год жертвами взрывов бытового газа становятся десятки людей. Совсем недавно, 31 декабря 2018 года, в Магнитогорске в результате трагедии обрушился один из подъездов дома, погибли 39 человек. В городе Шахты Ростовской области взрыв газа разрушил два этажа многоквартирного дома и унес жизни двух человек, судьба трех человек остается неизвестной.