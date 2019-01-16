16 января народному артисту СССР Василию Лановому исполнилось 85 лет.

Поскольку творчество его знакомо хорошо миллионам зрителей и поклонников, "РГ" предлагает своим читателям к дате викторину, связанную с фактами из жизни всенародно любимого артиста.

История из жизни

Как Василий Лановой потерялся с семьей во время войны

Лановой родился в Москве. Но так как его родители были выходцами из Украины, то он вместе с сестрами - старшей Людой и младшей Валей - лето проводил в украинском селе Стримба. Вот и 20 июня 1941 года мама отправила детей на поезде на летние каникулы к дедушке с бабушкой.

"Мы приехали в село Стримба 22 июня в 5 утра, - расказывает Василий Семенович. - Нас проводница выпустила, дед встречал. А над нами летели сотни самолетов бомбить Одессу… Мама, конечно, не приехала за нами ни через год, ни через два, ни через три. Ни она о нас ничего не знала, ни мы о них. Эти три с половиной года - на всю жизнь печать… Так Василий с родными оказался на оккупированной фашистами территории, которую те вскоре отдали румынам. Он как мог помогал старшим: пас колхозных коров, учился ездить верхом. Кстати, отличные навыки верховой езды ох как пригодились потом во взрослой, актерской жизни. В 1944 году Василий, наконец, смог встретиться с родителями и переехал в Москву.

Поступок

Вторая жена Василия Ланового Тамара Зяблова была старше мужа. Не известная широкой публике, она работала режиссером на телевидении. Умная, ироничная женщина, почти на 8 лет старше мужа, она только улыбалась и отшучивалась, наблюдая его романтические выходки. Какое-то время ее смущала разница в возрасте, но им вместе было слишком хорошо. Лановой буквально носил Тамару на руках. Во время съемок в фильме "Алые паруса", в котором Лановой играл капитана Грэя, артист подговорил съемочную группу подплыть на яхте с алыми парусами к ялтинскому берегу, где располагалась гостиница, где они жили с женой. Василий эффектно сбежал по трапу с парусника и громко признался Тамаре в любви. Она в ответ лишь улыбнулась и сказала: "Ты разбудил всю Ялту". Они прожили вместе 10 лет. Тамара погибла в автокатастрофе. Лановой в это время был на гастролях с театром. Коллеги рассказывают: в таком страшном горе они не видели его больше никогда.

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