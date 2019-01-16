Академии наук Беларуси и России назвали авторов лучших совместных разработок

Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук объявили победителей своего конкурса в трех номинациях.

В области естественных наук наиболее актуальным признан цикл работ "Биохимия белков цитохром Р450-зависимых монооксигеназных систем". Ее выполнил совместный коллектив ученых, в который с белорусской стороны вошли ведущие научные сотрудники Института биоорганической химии НАНБ А. Гилеп и Н. Струшкевич, а также академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле академии, главный научный сотрудник указанного института С. Усанов. А с российской - заведующие лабораториями НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича А. Иванов, А. Мишарин и В. Шумянцева.

В области технических наук лучшим признан цикл работ "Функциональные материалы: мезомеханический анализ, таксономический прогноз, компьютерный дизайн структуры и перспективы создания умных материалов". Победителями стали: с белорусской стороны - ведущий научный сотрудник Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого В. Гольдаде, заведующий лабораторией этого научного учреждения С. Шилько и заведующий кафедрой Белорусского национального технического университета, член-корреспондент НАНБ Ю. Плескачевский, с российской - старший научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук Л. Корниенко, ведущий научный сотрудник этого же института Б. Люкшин и заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией института С. Панин.

Широким признанием коллег и общественности пользуется и работа, названная лучшей в области гуманитарных и социальных наук. Речь о монографии "Страна в огне 1941-1945". В трех ее томах и шести книгах собрано немало уникальных материалов об этом драматическом периоде нашей совместной истории, они особенно актуально звучат в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецких захватчиков и Великой Победы. Авторы этой фундаментальной работы с белорусской стороны - старший научный сотрудник Института истории НАНБ И. Воронкова, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств академии, член-корреспондент А. Коваленя и заведующий отделом Института истории НАНБ А. Литвин. Их российские соавторы - ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН М. Мягков, старший научный сотрудник Ю. Никифоров и главный научный сотрудник этого же института О. Ржешевский.