Акции "РусАла" подешевели на санкционных новостях из США

Пробуксовка планов американского минфина снять санкции с "РусАла" негативно отразились на акциях компании. На открытии торгов они потеряли больше 3%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К 10:05 по московскому времени бумаги "РусАла" просели на 3,1%.

В декабре 2018 года Министерство финансов США направило в Конгресс уведомление о планах отменить ограничительные меры, действующие в отношении En+, "РусАл" и "Евросибэнерго". Решение было принято в контексте сокращения доли Олега Дерипаски в этих структурах. Предполагалось, что сам российский бизнесмен, как и его активы, останется под санкциями.

16 января появилась информация, что американский сенат принял решение организовать дебаты по резолюции, направленной против отмены ограничений, действующих в отношении российских компаний. Документ внес лидер демократов в Палате представителей Стени Хойер. Конгресс (он состоит из Сената и Палаты представителей) имеет право не дать ход инициативе американского Минфина, связанной со смягчением санкций в отношении российских компаний.