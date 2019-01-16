Новости

Москвича накажут за "угон" машины с эвакуатора 12:44
Путин переназначил Кузнецову детским омбудсменом 12:43
Число пострадавших на заводе в Ленобласти возросло до трех 12:41
Ирландские дипломаты посетят задержанного за шпионаж Уилана в среду 12:39
Известные сценаристы готовят сериал про Наполеона 12:36
Во Франции 100 лет спустя всплыла немецкая подлодка 12:30
Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют в британском триллере "Курьер" 12:28
Акции "РусАла" подешевели на санкционных новостях из США 12:26
"Балы" и "Бастионы" ЧФ нанесли удары по кораблям "противника" 12:25
В египетском оазисе нашли необычные гробницы 12:24
Пензенские власти закупят больничные койки после скандала с кроватями 12:23
В Челябинске "скорая" сбила женщину на переходе 12:21
Лавров: Требования Японии о возврате Курил противоречат Уставу ООН 12:20
Квентин Тарантино подался в кинокритики 12:20
На заводе в Ленобласти прогремел взрыв 12:15
В Саратовской области водитель иномарки сбил трех пешеходов 12:15
В Иране рассказали подробности ареста журналистки иранского канала 12:15
Первую поездку Дмитрия Медведева на Aurus Senat показали на видео 12:11
На Урале собака укусила за лицо двухлетнюю девочку 12:10
Лавров: Идея обмена Вышинского не поспособствует диалогу с Киевом 12:09
В "Гриффинах" больше не будут шутить про геев 12:02
Названы даты проведения VI Форума регионов Беларуси и России 12:00
Брест принял виртуозов из десяти стран мира 12:00
Для работы над приквелом "Клана Сопрано" собралась звездная команда 11:52
В Оренбуржье ребенок утонул в 30-литровой кастрюле 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 12:26
Рубрика: Экономика

Акции "РусАла" подешевели на санкционных новостях из США

Текст: Юлия Кривошапко

Пробуксовка планов американского минфина снять санкции с "РусАла" негативно отразились на акциях компании. На открытии торгов они потеряли больше 3%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К 10:05 по московскому времени бумаги "РусАла" просели на 3,1%.

Фото: iStock
Сможет ли курс биткоина снова подняться до 20 тысяч долларов

В декабре 2018 года Министерство финансов США направило в Конгресс уведомление о планах отменить ограничительные меры, действующие в отношении En+, "РусАл" и "Евросибэнерго". Решение было принято в контексте сокращения доли Олега Дерипаски в этих структурах. Предполагалось, что сам российский бизнесмен, как и его активы, останется под санкциями.

16 января появилась информация, что американский сенат принял решение организовать дебаты по резолюции, направленной против отмены ограничений, действующих в отношении российских компаний. Документ внес лидер демократов в Палате представителей Стени Хойер. Конгресс (он состоит из Сената и Палаты представителей) имеет право не дать ход инициативе американского Минфина, связанной со смягчением санкций в отношении российских компаний.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Металлургия и горнодобыча Русал Динамика фондового рынка Обзор рынков Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии
ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
Песков рассказал, когда от слов Путина "кровь стынет"
Эксперт: Профессии водителя и продавца могут исчезнуть