Александр Вучич: Мы не собираемся вступать в НАТО

Господин президент, 7 января, в славный день православного Рождества, президент России подписал указ о присуждении Вам одной из самых высоких и самых почетных российских наград - Ордена Александра Невского. Как вы восприняли это известие?

Александр Вучич: На Рождество, около 12 часов, мы получили информацию о том, что президент России подписал этот указ. Получить Орден Александра Невского - огромная честь и для меня, и для Сербии, которой я руковожу. Во-первых, потому что меня этим орденом наградил президент Путин. И я открыто говорю об этом. Потому что кто бы что ни думал в России - а всегда найдутся оппоненты, мыслящие по-другому - президент Путин повысил значение России, ее авторитет в мире. Владимиру Путину удалось в сложных обстоятельствах не только сохранить независимость России, но и укрепить ее силу. При этом российский лидер не раз существенно помогал Сербии. Когда Вы получаете от него такую награду - это особая честь.

Во-вторых, будучи президентом Сербии, я всегда искренне работал в интересах укрепления наших отношений. Я благодарен президенту России, который понял, насколько трудно приходилось нашей стране. Этой наградой Владимир Путин не только показал понимание того, сколько Сербия работала для сохранения хороших отношений между нашими двумя странами и каков мой личный вклад в это. Президент Путин также продемонстрировал уважение того, что нам удалось сохранить независимость, суверенитет при принятии решений, удалось сохранить свою свободу, будучи небольшой страной, сохранить свой военный нейтралитет - и это наше желание никогда не подвергается сомнению. Думаю, что президент Путин показал, что лучше, чем многие, понимает политическую ситуацию в нашем регионе, и может оценить уважение, которое Сербия в предшествующий период продемонстрировала в отношении России.

Наконец, для меня лично эта награда - огромное признание. В своем кабинете я храню несколько особо ценных для меня вещей. Это полученный мной высший Орден Республики Сербской, звание почетного доктора МГИМО, а теперь самое важное место займет Орден Святого Александра Невского. Президента Путина я поблагодарю на русском языке и скажу всем, что это для меня особый подарок. Я посвящаю его моей семье Вучич из маленького сербского села Чипулич из Боснии и Герцеговины, где всегда любили Сербию и Россию. По отцовской линии многие родственники из-за любви к России оказались в тюрьме после Второй Мировой войны. И мой отец даже заплакал, услышав, что я получил Орден.

Расскажу такую историю. Еще в социалистические времена в Европе проходило соревнование по гребле на байдарках в быстрой воде. В нем участвовали ГДР, Югославия, Советский Союз. И Советский Союз победил в последний момент, обойдя соперников на сотую долю секунды. И в этот момент мой дядя Джоко Котур вместе с отцом великого певца Драгана Стойнича встали, чтобы поаплодировать, потому что они болели за русских. Это было время плохих отношений между Сталином и Тито, и поэтому их арестовали и отправили на Голи-Оток (остров в Адриатическом море, где располагался лагерь для политзаключенных - прим. РГ) на полтора с лишним года. А мой покойный дед однажды отправился в Россию на коне, остановился где-то между Доним-Вакуфом и Травником. Кто-то ему сказал: "Ты не сможешь на коне добраться до России, это просто невозможно". Поэтому он вернулся обратно. Но это намерение говорит о его отношении к России.

Скажу в завершение, что этот Орден имеет для меня огромное значение и в том смысле, что он обязывает меня и Сербию не идти против России, быть другом России - и когда тяжело, а не только когда все легко и красиво.

Что вы ожидаете от визита президента России?

Александр Вучич: Этот визит имеет для нас исключительное значение - с точки зрения политики, развития наших экономических и общественных связей и искренних братских и дружественных отношений в сфере культуры, религии, традиций. Наши ожидания высоки. Сейчас в списке двадцать одно соглашение - и это только главные документы из тех, что нам предстоит подписать. Расскажу о них. Так, мы уже давно работаем с "Российскими железными дорогами". "РЖД" зарабатывает деньги в Сербии и выполняет у нас хорошую работу, которая продолжится. Сейчас мы подписываем договоры и о строительстве единого диспетчерского центра - самого современного. У России есть очень хорошие диспетчерские центры для железных дорог, которые являются одними из самых безопасных в мире. Затем будет принято соглашение о реконструкции железной дороги на очень сложном участке Стара-Пазова - Нови-Сад, а потом мы продолжим обсуждать реконструкцию и строительство железной дороги Валево - Врбница до границы с Черногорией.

Ключевое значение для нас имеет энергоснабжение Сербии. Мы близки к тому, чтобы реализовать проект, который раньше назывался "Южным потоком". Это полноценный интерконнектор между Болгарией и Венгрией. После того как мы подпишем соглашения, будут избраны подрядчики, и здесь мы работаем с "Газпромом". Я очень признателен Алексею Миллеру за доброе сотрудничество, корректные отношения и за хорошую цену, которая была установлена для Сербии. Она не такая, как у Белоруссии и некоторых других стран, но она очень хороша и намного лучше, чем цена, по которой нам предлагают газ другие. Я уже повторил это много раз. Уже пять лет я испытываю давление с разных сторон - возьмите газ здесь, возьмите газ там. Всюду приезжаю, чтобы посмотреть на этот газ, - и нигде его не вижу. Кроме российского газа, который мы получаем через Украину. Но что нам делать, если однажды его поставки будут приостановлены? Поэтому для нас огромный интерес представляет строительство газопровода через Болгарию - "Турецкого потока", который будет иметь две ветки. И об этом мы будем разговаривать с Россией. Мы ведем переговоры с "Газпромом" и о строительстве в Сербии электростанций на газу, и о расширении объемов нашего газохранилища с 400 миллионов квадратных кубометров до 750-ти, а впоследствии - и до 1 миллиарда. Тем самым мы обеспечим себе запасы на пять-шесть месяцев. Цена на российский газ для нас несравнимо благоприятнее цены на сжиженный газ, который предлагается поставлять через Хорватию, Александруполис и многие другие места.

Наше энергетическое сотрудничество развивается очень хорошо. И я хотел бы сказать - чтобы люди в России знали, что Сербия платит по всем своим счетам. Сейчас Сербия ничего не должна, не то что прежде. Вспоминаю свою первую встречу с президентом Путиным, когда я был вице-премьером. Президент России с полным на то правом говорил: люди, мы вам все это даем, но вы должны платить. И потом я сказал, когда стал уже председателем правительства: все долги мы должны вернуть. И мы выплатили все долги. Сербия все платит вовремя, и Россия сегодня в лице Сербии имеет надежного партнера.

Подписывая соглашения, о которых я упомянул, мы впервые даем импульс сотрудничеству в тех областях, где раньше наши страны не взаимодействовали. Они закладывают фундамент для сотрудничества в сфере цифровых технологий, науки и инноваций, использования атомной энергии в мирных целях. Мы также подпишем соглашение о работе "Силовых машин" на ГЭС "Джердап". У нас отлично развивается военно-техническое сотрудничество, которое мы хотели бы совершенствовать. По линии университетов взаимодействие имеет ключевое значение.

Владимир Путин пользуется огромной популярностью в Сербии. Я думаю, небывалое за последние лет двадцать людей придут только для того, чтобы его увидеть. Почему президент Путин пользуется такой популярностью? Потому что сербы никогда не забудут 2015 год, когда по распоряжению президента Путина Сергей Лавров и Виталий Чуркин спасли Сербию и сербский народ от клейма народа, якобы совершившего геноцид, которое мы должны были получить по британской резолюции в Совете Безопасности ООН. И мы никогда не забудем, что президент Путин сделал это. Никогда. Он получил высшую государственную награду Республики Сербии. Но еще более важно то, что сербы видят, что он не оказывает на нашу страну давление, а уважает ее независимость. И они очень ценят его и очень любят. Президент Путин несравнимо популярнее, чем я. Надеюсь, что наше посещение храма Святого Саввы покажет, насколько важны духовные связи между нашими народами.

Единственное, что я могу вам сказать, - что Президент Путин далеко не одинок в своей любви к Сербии. Вместе с ним Сербию любит и более чем стомилионный российский народ. А где, как Вам кажется, есть еще нереализованный потенциал?

Александр Вучич: Я уже отметил соглашения по новым направлениям сотрудничества, которым визит президента Путина придал бы значительный импульс. Это, прежде всего, IT-сектор, цифровые технологии, инновации. У нас много молодых и успешных профессионалов. И в России тоже. Видим, что президент Путин выделил большие средства на ближайшие годы именно на развитие этого сектора, который символизирует будущее. Здесь мы можем укрепить наши отношения. Есть большой потенциал в развитии совместного производства во многих областях. Думаю, что наш торговый оборот может и должен быть значительно больше. Не могу сказать, что здесь есть чья-то вина. Но нам нужно работать еще упорнее, и уверен, что моя встреча с президентом Путиным, как и общение представителей деловых кругов, будут способствовать росту нашего товарооборота. Наша задача - связывать людей и компании. Когда нам удастся это сделать - я ожидаю, что это случится через два-три года - то мы сможем добиться экономического бума и дополнительного прогресса в развитии наших отношений.

И не забудьте еще одну вещь: президенту Путину нетрудно при необходимости позвонить мне. Я лидер небольшой страны. Мы не настолько важны для России, насколько она важна для нас. Но президенту Путину не сложно откликнуться, и когда у нас есть вопрос с Косово, и вопрос с Республики Сербской, и когда есть какой-то другой сложный вопрос, ему всегда можно позвонить. Президент Путин посещает Сербию с визитами. К нам с момента смерти Тито ни один премьер Великобритании не приезжал. Думаю, что и это о чем-то говорит. Американские президенты - после Картера, который тогда на час приехал ради Тито, - ни разу не приезжали. Благодаря вниманию, которое президент России уделяет нам, люди ощущают эту близость между нашими странами намного сильнее.

Как вы оцениваете духовные связи между сербами и россиянами?

Александр Вучич: Знаете, это как отношение, которое вы сохраняете к своим детям: даже когда они сделают что-то неправильно, вы все равно их всегда любите. И поэтому та близость между нами, которая существует именно благодаря этим связям, имеет особое значение. Я по Конституции не имею права вмешиваться в церковные вопросы и межцерковные отношения. Но горжусь тем, что с помощью и при поддержке президента Путина и Российской Федерации мы в Сербии выделили очень большие средства на завершение работ в храме Святого Саввы. Скоро будет отмечаться 800-летие создания самостоятельной Сербской православной церкви. Надеюсь, что президент Путин в конце этого года вновь посетит Сербию с визитом, чтобы принять участие в открытии храма, большая часть работ в котором должна будет завершиться. И создание мозаики, и очень сложная работа на куполах - все это выполнили российские мастера. И значительная часть средств была выделена Российской Федерацией, за что мы очень благодарны. Сербы и русские ощущают близость за счет религиозных, культурных и других связей.

Мы с тревогой следим за тем, что происходит в православном мире. Когда мы разговаривали с Патриархом Иринеем, он сказал мне, что как и все, кто радеет за единство православного мира, очень опечален из-за всего, что происходит там в последнее время. Надеюсь, что однажды мы, православные, сможем эти проблемы преодолеть. Что касается сербов и русских, то и Сербская, и Русская церкви очень близки. Не знаю, как русские воспринимают сербов, но знаю, как сербы воспринимают Русскую церковь. Для сербов различия минимальны, их почти нет. И это, мне кажется, говорит о доверии и близости. И это то, что никто даже в самые трудные времена не мог отменить. Это то, что всегда берегло самые теплые, самые близкие отношения Сербии и России, наших народов.

На днях исполняется 10 лет с тех пор, как Сербия - это было еще задолго до того, как Вы стали президентом - подала заявку на вступление в Европейский Союз. Насколько Сербия торопится сейчас стать его членом?

Александр Вучич: Сербия открыла 16 из 35 глав. Только для Сербии существует глава номер 35 - такой нет ни для одной другой страны-кандидата. Она касается Косово и Метохии. Они не открыли для нас главу 31, поскольку эта глава относится к синхронизации нашей политики с европейской политикой. Они знают, что мы не голосуем против России и против российских интересов. И мы всегда вели себя корректно, придерживались европейского пути. В отличие от других, мы не хотели вступать в НАТО и не хотели основывать свой европейский путь на антироссийской политике. Иногда кажется, что проще всего получить билет на вступление в западные организации и институты, если вы скажете что-то против России. Мы не будем в этом участвовать.

Если мы достаточно хороши, а я думаю, что сербская экономика такова, здесь я могу похвалиться: мы добились значительного прогресса. Когда вы приезжаете в Белград, то видите большие перемены. В 2018 году экономика Сербии продемонстрировала рост в 4,5%, госдолг сократился с 70,9 до 50%, безработица - с 26 до 11%, повысились зарплаты и пенсии - сейчас они выше, чем когда-либо. Но этого недостаточно, и сейчас людям приходится нелегко. Три года подряд у нас профицит госбюджета, а это редкость. Мы довольны проведенными экономическими реформами.

Однако для вступления в ЕС необходимо политическое согласие не только со стороны людей в Сербии, но и людей в Брюсселе и во всех странах-членах ЕС. Случится ли это, и когда - сказать не могу. И никто не может сказать. Поскольку это будет зависеть и от Косово и Метохии - от того, как там будет ситуация развиваться. Это согласие будет возможно только в том случае, если мы придем к компромиссному соглашению. Поэтому если бы мне кто-то сказал, что знает ответ на вопрос о сроках, я бы ответил, что он не подходит к делу серьезно и ответственно.

И есть еще одна проблема, которую люди не хотят видеть. Сама идея расширения ЕС все менее популярна на Западе. Поэтому я предлагал, чтобы мы в регионе создали региональную экономическую зону, чтобы мы развивали связи между собой, а затем уже работали над остальным. Это позволило бы получать больше внешних инвестиций и так далее. Это непросто, поскольку многие в регионе основывают свою политику на политике, направленной против Сербии, потому что нас воспринимают как самую сильную страну. Некоторые выстраивают свою национальную идентичность на борьбе против сербов и сербского народа, и это представляет для нас дополнительную проблему. Мы находимся в очень сложной ситуации.

Я всегда советуюсь с президентом Путиным, знакомлю его с тем, что происходит у нас, не обманываю его и говорю ему правду, несмотря на то, нравится ли ему это или нет. И я думаю, что президент Путин это уважает. И я уважаю за это его. Он лидер большой страны, великой державы, я - лидер небольшой страны. При этом он демонстрирует уважение к такой небольшой стране. За это я ему бесконечно благодарен. Однажды мы направили гуманитарную помощь в Сирию - сахар, муку, масло, ничего особенного, никакого оружия. Мы никому этим не причинили вреда, но сразу же подверглись жесточайшей критике. Когда я оказался у президента Путина, то сказал, что мы можем направить сирийцам еще один-два самолета с товарами. А Владимир Владимирович мне сказал: "Александар, не нужно. Это только создаст тебе дополнительные проблемы, и так все на тебя накидываются, как будто ты неизвестно что сделал, хотя ты просто отправил сахар и масло".

Скажу вам еще кое-что. Сила России - заслуга Путина. Россия была меньше 20-30 лет назад? Нет. Но была ли она такой сильной? Нет. Потому что Путин ее поднял. Извините, что я так откровенно говорю, что дал себе право оценивать, но я уже достаточно пожил. И сейчас, когда я получаю Орден Александра Невского, то думаю, что у меня есть право искренне сказать, что я думаю. Может быть, и президент Путин разозлится на меня из-за этих слов, но что поделать, так я думаю.

Возвращаясь к теме НАТО. Подавляющее большинство сербов выступают категорически против того, чтобы страна вступала в Североатлантический альянс.



Александр Вучич: Речь не только об общественном мнении. Мы не собираемся в НАТО, нам это не нужно, у нас нет таких устремлений. И мы этого не скрываем. Тут нет никакого двойного дна. Сербия хочет сохранить свою землю и свое небо, быть независимой. Сербия будет сохранять военный нейтралитет. Помню, как все говорили: "Вучич обманывает нас, он все придумывает, через год он уже пойдет в НАТО". Прошло время, и я опять говорю: мы не собираемся в НАТО. Приезжает сюда Столтенберг - я говорю ему об этом.

Сегодня наша армия сильнее, чем пять лет назад, и я этим очень доволен. У нас хорошее сотрудничество с Сергеем Шойгу, с "Рособоронэкспортом". Я благодарен господину Шойгу и российской армии за поддержку и помощь, наше сотрудничество будет и далее развиваться. Мы проводим совместные учения, с этим нет никаких проблем - кто бы что ни говорил.

Политика Сербии - моя обязанность. Моя работа - защищать свою страну. И здесь ничего не изменится. Мы завоевали это право. Меня больше никто не спрашивает, они знают позицию Сербии. Как и знают, что мы не будем вводить санкции против России. Меня больше никто не спрашивает. Год назад спрашивали, а сейчас уже поняли, что Сербия не будет этого делать. Точка. Тут нет никаких "но", "при условии", "тогда". Нет, не будет. Точка.

Не могу вас не спросить об отношениях Белграда с Приштиной. Какими вы видите пути нормализации взаимодействия, взаимоотношений?



Александр Вучич: В отличие от большинства сербов, я думаю, что для Сербии и сербов важно достичь соглашения с албанцами - это, прежде всего, вопрос отношений сербов и албанцев в будущем. Но мы сейчас очень далеки от такого соглашения. И я здесь не оптимист. Почему я сказал, что нам лучше иметь соглашение, а не наоборот? Если есть соглашение, то вы не должны беспокоиться каждый день насчет того, какое безумство охватит Приштину, введут ли они 100-процентные пошлины, или предпримут какие-то действия против нашего народа на севере Косово или в других анклавах в Метохии. Как вам известно, у нас с 1999 года нет военного и полицейского присутствия в Косово, в 2008 году они провозгласили свою независимость. Вопрос тут не только в сербских желаниях. Мне кажется, многие в Сербии и России недостаточно это понимают. Вопрос в желаниях албанцев, они будут все агрессивнее, будут пытаться примитивными способами получить государственность. А это значит, что, возможно, под угрозой окажутся сербы, чего мы не можем допустить. Поэтому важно, чтобы мы пришли к соглашению. У нас было Брюссельское соглашение, мы выполнили все свои обязательства. Албанцы не выполнили единственное свое обязательство - по формированию Сообщества сербских муниципалитетов. Сейчас они еще и ввели пошлины в размере ста процентов на товары из Сербии - де-факто прекратили торговлю между Центральной Сербией и Косово и Метохией. Это создает нам бесконечное количество проблем. Мы теряем деньги, вносим экономическую неуверенность, а это влияет на привлечение инвесторов. С другой стороны, этот вид политической неуверенности может в будущем принести нам всем проблемы. В любом случае, мы и по этому вопросу будем очень близко сотрудничать с Российской Федерацией. Наши договоры согласовываются под эгидой Евросоюза, но итоговое решение недостижимо без участия России и Вашингтона. Путин придерживался позиции: все, что решит Сербия, Россия поддержит. На этот раз я большую часть времени из политической части бесед планирую посвятить моему видению ситуации в Косово. Услышать от президента Путина, что он думает. Последний раз я слышал от него и слова поддержки в отношении Сербии, и определенные сомнения в отношении поведения определенных международных игроков. И это все осталось у меня в голове. Я не оптимист в вопросе урегулирования косовской проблемы я реалистично, объективно к этому отношусь. Я очень боюсь за будущее Балкан, всех нас - если мы не придем к такому соглашению. А это намного вероятнее, чем то, что мы к нему придем.

Сербы, по сути, разделенный народ. Большая часть сербов живут, разделенные границей, в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской. Конечно, вас не может не беспокоить их судьба. Как складываются отношения Сербии с властями Республики Сербской?

Александр Вучич: У нас самые лучшие отношения с Республикой Сербской. И председательствующий президиума Додик, и президент Цвиянович, и я осознаем, что отношения Сербии и Республики Сербской наилучшие в нашей истории. Даже когда есть вопросы, о которых мы не думаем одинаково, мы достигли договоренности, что публично не будем выступать с различных позиций, никогда будем не говорить ничего плохого о другой стороне. Сербия никогда сильнее, чем сейчас, не помогала Республике Сербской. Мы поддерживаем территориальную целостность Боснии и Герцеговины, но также территориальную целостность Республики Сербской в ее составе. У нас хорошие отношения с людьми и властями РС. Уверен, что они могут быть еще лучше, что мы можем еще больше помогать со строительством школ, больниц, детских садов. Всеми способами помогать нашему народу, который живет в РС.

У них очень близкие отношения с Москвой и Россией. И я думаю, что эти отношения соответствуют закону об особых параллельных связях, который основан на Дейтонском соглашении. Он дает нам правовую основу для выстраивания наших отношений на самом высоком уровне, не просто дружественных, а братских, как и должно быть. Уверен, что мы еще многое можем сделать вместе и в этом вопросе рассчитывать на поддержку Российской Федерации.

И еще о Косово. Я думаю, что моя обязанность - быть ответственным и серьезным. И не говорить только то, что может понравиться людям. А говорить правду. Потому что только я и еще два-три человека знаем всю информацию о том, сколько денег мы выделяем для Косово и Метохии и сколько у НАТО оружия в КиМ, сколько у албанцев оружия в КиМ, сколько у нас. И поскольку я знаю все это, то понимаю, насколько ценны мир и стабильность.

Вы были успешным министром обороны, министром информации, премьер-министром. И вот уже почти два года, как Вы президент. Это солидный срок. То, что удалось, это действительно очень здорово. Что, как Вы считаете, у Вас еще не получилось?

Александр Вучич: Я очень горжусь двумя вещами, которые сделал в предшествующий период. Одна из них - это тяжелая экономическая реформа. И опять хочу сказать кое-что гражданам России, многие из которых злились на президента Путина, когда он начал пенсионную реформу, говоря, что не может быть так. Я хочу это сказать людям в России, чтобы они поверили в это. Я сделал это четыре года назад, и тогда президент Путин спросил у меня, как я это сделал. Был принят новый закон о труде, чтобы люди позже выходили на пенсию, были уменьшены пенсия и зарплаты, чтобы Сербия стала одной из пяти европейских стран по уровню роста, имела профицит бюджета и отличную экономику. Говорят, что Вучич был прав, спас сербскую экономику. И это одна из вещей, которыми я очень горжусь.

Второе - это то, что я участвовал в сохранении независимости Сербии, что Сербия сама принимает свои решения. У нас раньше было правительство, которое, перед тем как обсуждать повестку дня своего заседания, сначала отправляло ее в американское посольство, чтобы они знали, что будет на заседании, и потом уже принимали решения тут, в Белграде. Такое никогда не происходило с момента, когда я стал председателем правительства, а потом президентом страны. Мы сами принимаем свои решения. Они не принимаются в иностранных центрах силы, в иностранных посольствах. Эта независимая политика - это то, чем я очень горжусь.

Я живу достойно, лучше, чем обычные среднестатистические люди, но стараюсь понять все их тяготы. Я радуюсь частому общению с ними.

То, что мне не удалось, хотя я страстно этого хотел… Нам удалось улучшить отношения с КНР, но не удалось улучшить отношения с американцами. Они стали лучше с того момента, как Трамп пришел к власти, лучше, чем это было при Клинтоне, но я пока не доволен уровнем и интенсивностью этих отношений. Может быть, в этом есть и наша вина.

И, конечно, то, что я всегда ставлю себе в упрек, - это то, что у нас все еще недостаточно дорог, и железных дорог, хотя сейчас ситуация лучше, чем раньше. Еще одна деталь. На здравоохранение мы тратим очень много, но я недоволен положением дел в этой сфере и надеюсь, что мы сможем изменить ситуацию.

Что касается наших отношений с Россией, я доволен ими. Мы выражали свою дружбу - люди в России не могли это видеть - когда во всем мире Россию показывали как страну, которой нужно сторониться. Сербия никогда этого не делала. Сербия не участвовала ни в одной кампании против России, никогда не голосовала против России. И я горжусь этим. И не забудьте, что для нас это нелегко. Нам ставят в упрек любое решение и любой наш голос. Но это говорит о характере нашего народа, о его любви к свободе и о его независимости, которую нам удалось сохранить.

Вы сказали о том, что Сербия никогда не голосовала против России. И это позиция Ваша как президента. А с другой стороны, из года в год растет число россиян, приезжающих в Сербию. Да, они приезжают как туристы. Но в то же время они понимают, что они приезжают в страну к друзьям. Не секрет, что для туристов море - одно из самых притягательных мест, у ваших соседей выход к морю есть, а у сербов - нет. Что, как Вы считаете, нужно сделать, чтобы еще больше россиян приезжало в Сербию? И, кстати сказать, подскажите, куда поехать?

Александр Вучич: Я хочу попросить наших братьев и сестер и друзей в России, чтобы они как можно чаще были у нас в гостях. Так, в Сербию сейчас больше всего приезжает турок, румын, болгар, людей из Республики Сербской и Боснии и Герцеговины, Черногории, других стран региона. Но все больше и немцев, бельгийцев, это очень интересно. Мы хотели бы - и я хочу воспользоваться этой возможностью, которую Вы мне предоставили - пригласить всех россиян в Сербию. Вы говорите, что у нас нет моря - но его нет ни в Австрии, ни в Швейцарии, ни в Венгрии. Австрия, хотя не имеет выхода к морю, имеет в четыре раза больше туристов, чем Хорватия, у которой есть прекрасное море. Но в Сербии есть Белград - нет такого города в регионе, в Юго-Восточной Европе - с таким открытым сердцем, с такой душой, с такими музеями, недавно открытыми: Национальным музеем, музеями Николы Теслы, современного искусства, истории. Нет такого же красивого города, с такими ресторанами, с лучшими отелями, и если угодно, с такой ночной жизнью. И чтобы наши российские друзья не забывали: нигде, ни в одной стране Европы никто их не встретит с такими распростертыми объятиями, с такой любовью, как сербы.

Есть Копаоник, величественные горы, Златибор, Стара-Планина, есть и хорошие минеральные источники, где условия все лучше: от Бани-Ковилячи до Врнячких-Баня. Если вы приедете в Врнячку-Баню, то увидите, что там все больше россиян, которые любят отдых на минеральных водах. Она очень красивая, как Баден-Баден, а может быть, и красивее. Мне больше нравится, чем Висбаден, известный еще по Достоевскому. Приглашаю россиян в Нови-Сад, прекрасный, величественный город, чтобы люди приехали в Белград и отправились в Нови-Сад - это час времени, и увидели, как "РЖД" строит железную дорогу между Белградом и Нови-Садом, у нас красивые поезда. Приглашаю россиян в Сербию! Здесь ничего не нужно, виза не нужна - добро пожаловать! Ручаюсь, что вы будете воодушевлены, довольны и с намного меньшим количеством денег проведете лучше время, чем на некоторых элитных курортах Европы.

Россия и Сербия находятся, и это достаточно известно, под очень сильным воздействием всякого рода ложной информации, отчасти клеветы, того, что сейчас принято называть фейковыми новостями. Как бороться с этим, как противоборствовать этому?

Александр Вучич: У меня нет советов, но я могу сказать, что думаю по этому поводу. В современном мире, мире социальных сетей, очень сложно выполнять серьезную и ответственную работу. Очень сложно. Один раз я видел президента Франции Саркози. Мы в один и тот же день были гостями президента Путина в Москве, я его тогда увидел впервые. Недавно мы были на закрытой конференции в Абу-Даби, и где самые лучшие специалисты именно по современным технологиям, IT-сектору и социальным сетям говорили, среди прочего, и о фейковых новостях. Они сказали, что эти вопросы сложно охватить законодательно, сложно с ними справиться. Раньше было достаточно, чтобы президент появлялся раз в десять дней, чтобы сказать что-то, и это было новостью, а сейчас нужно появляться десять раз в день, и этого недостаточно. Потому что нужно отвечать на бесконечный поток бессмыслиц и лжи. Ни телевидение, ни агентства, ни радио не могут конкурировать с социальными сетями. Ни по скорости, ни по охвату. И этому трудно противостоять. Поэтому лидерами могут остаться только те, кто сильнее всех. Это случай Путина. Хотя и ему тяжело выдержать все бессмысленные нападки, которым он подвергается, несмотря на то, сколько он работает, и как он поднял Россию. Потому что всегда будут недовольные. И мне смешно, когда некоторые москвичи говорят, что что-то не так. Люди, посмотрите на Москву сейчас и двадцать лет назад, не делайте вид, что вы слепы. Мы видим это со стороны. Это небо и земля. Почему я все это говорю? Потому что в эпоху социальных сетей и фейковых новостей что происходит? Создаются отрицательные эмоции. Суть - оказать психологическое воздействие и создать отрицательные эмоции. Когда создаются отрицательные эмоции, уже нет хороших, позитивных новостей. Дайте фейковую новость - но она должна быть направлена против кого-то. Это создает негативное мнение, сопротивление всему, конфликты - там, где в них нет необходимости. Единственное лекарство, которое я вижу - не только в принятии необходимых законов, и меньше всего в этом. Лекарство в том, чтобы работать еще больше и показывать то, что есть на самом деле, каковы истинные факты. На такие негативные кампании в СМИ нужно в ответ предоставлять еще больше истинной информации, ярко представленной. И тогда можно это победить. И никак иначе. Так я это вижу.

Насколько я знаю, это ваша идея - предложить коллегам по некоторым балканским странам подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу, а может и чемпионата мира. Вместе с Болгарией, Грецией и Румынией. Во-первых, как продвигается эта идея? В этом вопросе Вы оптимист все-таки, или пессимист?

Александр Вучич: Видите, Россия организовала чемпионат мира. И сделала много для своего имиджа. Весь мир видел, что эта страна организовала чемпионат почти без инцидентов, что невероятно в современных условиях. Все чувствовали себя дорогими гостями. Нам сербам пришлось непросто потому, что хорваты прошли дальше, чем мы. Но мы благодарны россиянам за поддержку нашей команде. И мы потом вашу команду поддерживали. Но Россия, организовав чемпионат, показала, насколько она серьезная страна и как она изменилась в сравнении с тем, какой она была десятилетия назад. Посмотрите, в каких городах - от Ростова и Краснодара до Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга - построены великолепные стадионы. Россия и российский народ могут гордиться этим. И теперь российский футбол получил новый импульс к развитию. И российский спорт, и авторитет России поднялись на новый уровень.

Увидев это, как мне кажется, и Алексис Ципрас, и Борисов, и Виорика Данчила из Румынии пришли к мысли о совместном выдвижении кандидатуры на проведение европейского чемпионата и чемпионата мира. Скажу, что я более оптимистично настроен в отношении европейского чемпионата, в отличие от мирового. Думаю, что конкурентом за проведение чемпионата мира могут быть Аргентина, Уругвай и Парагвай, так нам сказали. Но мы будем бороться. Это будет инъекцией энергии для нас - почему я упомянул стадионы - чтобы мы тоже это сделали здесь. И успехи "Црвены звезды" в этом году, победа над "Ливерпулем" - одной из лучших европейских команд, все это способствует дальнейшему развитию футбола. Я уверен, "Партизан" улучшит свои результаты, абсолютно уверен в том, что наша национальная команда достигнет лучших результатов, и что это будет дополнительный импульс для нас сделать то, что вы сделали на несколько лет раньше.

Что же такое "власть" для президента Вучича? Вы уже сегодня сказали, что Вы, как президент, должны не только быть реалистом, но еще быть человеком ответственным, и это, конечно, правда. И все-таки, что для Вас "власть"?

Александр Вучич: Думаю, что Вы будете удивлены моим ответом, но я думаю, что и ваш президент мог бы Вам это сказать. Власть приносит вам нередко одиночество в ответственности, поскольку вы виноваты во всем - и когда дождь идет, и когда солнце светит. И вы должны каждый день принимать решения, непростые. И для меня власть, о которой Вы говорите, означает борьбу, труд и желание не оставлять проблемы на потом, а решать их. И я так действительно думаю. Я думаю, что известен по одной вещи - это то, что я не пытаюсь услужить народу. Когда протестуют против меня, я в отличие от Макрона, не говорю: "вы все правы, я сделаю то, о чем вы просите". Я не меняю свою политику под давлением, потому что думаю, что должен вести ее ответственно и серьезно. Власть - в том, чтобы делать то, что, как вы уверены, будет лучшим для вашего народа, несмотря на цену, которую вы должны будете заплатить. И это принцип, которым я руководствуюсь. Не принимай популярные решения, принимай лучшие решения для будущего, а твой народ в будущем поймет это и оценит, если не сегодня, то через 10, 20, 50 лет. Власти придет конец, но для меня самое важное, какой след останется, что люди в будущем скажут об этом, а не мои политические оппоненты или те, кто сейчас сотрудничает со мной.

Господин президент, большое спасибо за Вашу беседу. Я очень надеюсь, что еще до конца Вашей президентской каденции мне будет оказана честь с Вами встретиться, и побеседовать. И я тогда еще раз этот вопрос задам. Я буду сравнивать Ваши ответы на один и тот же вопрос от раза к разу. Спасибо, господин Президент. Спасибо Вам большое. До скорой встречи.



Александр Вучич: (говорит по-русски). Спасибо Вам большое. И до скорой встречи.



