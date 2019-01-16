Автомобили фельдъегерской службы освободят от оплаты парковки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, избавляющий от обязанности платить за паркинг сотрудников фельдъегерской службы. Поправки, позволяющие сотрудникам Государственной фельдъегерской связи (ГФС) бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках, будут внесены в Закон "Об организации дорожного движения в РФ".

В конце 2018 года были приняты поправки, освободившие автомобили опера- тивных и аварийных служб от оплаты парковки. Про фельдъегерей же забыли. Фото: РИА Новости

В пояснительной записке говорится, что транспортные средства фельдъегерской связи для "обеспечения гарантированной сохранности и оперативности при доставке отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений" должны останавливаться "максимально близко к местам доставки". Как правило, отправления доставляются в организации, рядом с которыми нет парковок общего пользования.

Машину можно оставить в зоне платной парковки, но пятиминутного времени бесплатного пользования не хватает на прием и сдачу секретной корреспонденции, поскольку на это в среднем требуется 15-40 минут (госкурьер должен подняться в кабинет к получателю и лично вручить письмо или посылку).

По данным службы, в 2014-2017 годах фельдъегерский транспорт получил 316 штрафов за неуплату парковки на общую сумму 617 тысяч рублей. При этом бюджетных ассигнований на пользование платными парковками не предусмотрено. Если учесть, что штраф за неоплаченную стоянку в Москве недавно вырос до 5 тысяч рублей, то работа фельдъегерей действительно сильно затруднилась.

Примечательно, что по Закону "О федеральной фельдъегерской связи" служебные автомобили проезжают к месту доставки корреспонденции "безвозмездно", в то же время по Закону "Об организации дорожного движения в РФ" реализовать такое право невозможно. На это обратил внимание зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, выступивший одним из авторов поправок. По его словам, иначе как "алогизмом" такую ситуацию и не назовешь.

С 30 декабря 2018 года от оплаты парковки освобождены автомобили пожарной охраны, полиции, аварийно-спасательных служб, "скорой помощи", ФСО, военной полиции, ВАИ, Росгвардии, Следственного комитета, используемые "в связи со служебной необходимостью". Сведения об автомобилях всех этих служб внесены в профильный закон. Фельдъегеря же не попали в этот список, по словам депутата Выборного, из-за технической ошибки.