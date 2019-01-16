Банки нашли способ снизить выплаты по ипотеке с маткапиталом

Банкиры предложили решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, взятых при помощи маткапитала. Письмо с предложениями спикеру Госдумы Вячеславу Володину направила Ассоциация российских банков.

Суть предложения - разрешить оформлять долевую собственность на жилье на детей только после того, как ипотечный кредит будет целиком выплачен, пишет РБК. Такая схема даст семьям возможность рефинансировать эти кредиты и платить по ним более низкие проценты.

Сейчас родители, покупая жилье в ипотеку, оформляют право собственности на себя. При этом они могут погасить часть кредита с помощью маткапитала. Но у них появляется обязанность в течение полугода после снятия залога с жилья оформить в ней доли в собственности на всех членов семьи.

Но если родители захотят рефинансировать ипотеку, обременение по первоначальному займу снимается, после чего появляется обязательство выделить доли, в том числе на детей. И при передаче жилья в залог банку, который рефинансирует кредит, возникают проблемы.