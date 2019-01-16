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16.01.2019 00:41
Рубрика: Экономика

Банки проверят заграничные переводы

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Банк России призвал банкиров обратить внимание на необычные трансграничные переводы физическими лицами крупных сумм.

Подозрительная схема описана в методических рекомендациях, направленных 14 января в банки за подписью заместителя председателя Банка России Дмитрия Скобелкина.

ЦБ обнаружил, что через несколько банков одни и те же "серийные отправители" делают неоднократные в течение дня переводы без открытия банковских счетов на нехарактерные для физлиц суммы, часто в одни и те же места. Переводы проводятся через офисы банков в крупных торговых точках либо поблизости от них.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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В Банке России полагают, что таким образом происходят расчеты за импортные поставки - физлица скрывают свой бизнес и уклоняются от валютного контроля.

"Результаты анализа деятельности отдельных кредитных организаций, через которые проводились такие переводы денежных средств, позволяют сделать вывод о недостаточном уровне организации и осуществления внутреннего "противолегализационного" контроля, несмотря на наличие очевидных признаков проведения клиентами сомнительных операций", - пишет Скобелкин.

По статистике ЦБ средний трансграничный перевод физлица из России колебался в 2018 году вокруг отметки 200 долларов - это можно считать типичной суммой, к которой у банка не должно возникнуть вопросов. В III квартале прошлого года сумма переводов физлиц-резидентов выросла до 9,3 млрд долларов (7,8 млрд за тот же период 2017 года), среди стран-получателей выделяются Швейцария (2,5 млрд), Великобритания и США (по 0,6 млрд), Латвия (0,5 млрд).

Согласно антиотмывочному законодательству банки должны отказывать в обслуживании клиентам, проводящим сомнительные операции, если они не смогли документально подтвердить их экономический смысл.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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