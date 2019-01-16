Беларусь сохраняет высокий интерес к вступлению в ВТО

Очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси в ВТО запланирован на текущий февраль, сообщил БЕЛТА 16 января первый заместитель МИД РБ Андрей Евдоченко. Он дал понять, что республика сохраняет большой интерес к вступлению в эту Всемирную торговую организацию, тем более что она объединяет всех основных торговых партнеров страны.

По словам высокопоставленного дипломата, в соответствии с поручением главы государства министерство значительно активизировало переговорный процесс, который уже успешно прошел с представителями двадцати государств. "Осталось 5-6 стран, но это, конечно, и наиболее сложные партнеры", - пояснил первый заместитель министра.

Кроме того, подготовлена, сообщил он, и очередная редакция сводного доклада рабочей группы, в котором будут зафиксированы обязательства Беларуси при вступлении в ВТО. На февраль намечено и заседание рабочей группы, на котором, как правило, присутствует значительная часть представителей организации. Это позволит, рассчитывает дипломат, одновременно провести и серию двусторонних встреч, "с Евросоюзом и странами, с которыми Минск очень близок к подписанию двусторонних протоколов".

Он напомнил при этом, что в настоящее время идет процесс реформирования ВТО, который, по мнению министерства, направлен на ее оптимизацию, очищение от ненужных функций, и, в то же время, "усиление надзорных функций за выполнением государствами-членами своих обязательств".

Чиновник полагает, что слухи о кончине ВТО пока сильно преувеличены. "Если эта организация действительно будет модернизирована под сегодняшние экономические тенденции, то ее авторитет и роль в мировой торговле только повысятся. Поэтому Беларуси следует быть там, чтобы участвовать в обсуждении вопросов международной торговли. У страны есть свои экономические интересы, которые она хотела бы достойно продвигать на международной площадке, особенно такой важной, как ВТО", - резюмировал белорусский дипломат.