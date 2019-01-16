Беспилотник с дальностью полета до 300 км поступит в МЧС Беларуси

Очередного воздушного помощника для участия в чрезвычайных ситуациях разрабатывают минские специалисты. Белорусский беспилотник с дальностью полета до 300 км в скором времени пополнит вооружение национального МЧС, сообщил 16 января министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает БЕЛТА.

Министр дал понять, что этот тип летательных аппаратов уже применяются в практической работе спасателей, но "пока не того уровня, какого хотелось бы". Он выразил надежду, что уже в ближайшее время на вооружение поступит беспилотник, который сможет работать на удалении до нескольких сотен километров. "Мы сможем его использовать для мониторинга и авиационной охраны лесов параллельно с вертолетами, что станет значительно экономнее", - сказал Ващенко.

При этом министр заметил, что речь не идет об отказе от пилотируемой авиации. Наоборот. Теперь, параллельно с оперативным мониторингом, МЧС "получает возможность оперативно приступать и к тушению пожаров".

Министр обратил особое внимание на тот факт, что благодаря взаимодействию с учеными национальной академии наук, "практически все, что спасатели имеют в своем активе", - отечественного производства. Внедряются и новые технологии пожаротушения, которые используются на предприятиях и в высотных зданиях. Внедряются разработки ученых РБ и при изготовлении костюмов спасателей.

Как отметил руководитель, специальная белорусская ткань по характеристикам не уступает лучшим мировым образцам, а по отдельным позициям превосходит их. "И если мы раньше "химические" костюмы закупали за рубежом, то сегодня они производятся у нас и стоят на порядок дешевле", - сказал Владимир Ващенко, добавив, что появилась и возможность поставлять свою продукцию на рынки третьих стран, где она пользуется большим спросом.

Кроме того, спасатели регулярно ведут и космический мониторинг, обнаруживают незафиксированные пожары, получая снимки с белорусского космического аппарата.