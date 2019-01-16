Как бы ни хотелось поклонникам фигурного катания в очередной раз увидеть раскрученное противостояние олимпийской чемпионки Загитовой и проигравшей битву за "золото" Пхенчхана Медведевой, но на чемпионате Европы, который пройдет в Минске на следующей неделе, защищать свой титул Алина будет в одиночестве. Конкуренция между этими двумя спортсменками здорово подхлестнула интерес ко всему, что происходит на льду. Но из-за несостоявшейся дуэли менее захватывающим турнир не станет.

Если будете следить за выступлениями сильнейших европейских фигуристов в столице Беларуси, то сможете узнать...

1 Как отпрыгает Загитова

Чемпионат России в конце декабря 2018 года, где проходил отбор на Европу, прямо скажем, ошарашил своими результатами. Медведева завалила короткую программу, Загитова - произвольную, попадав со своих коронных прыжков и каскадов, поэтому по итогам двух прокатов они смогли подняться только на седьмое и пятое места соответственно. А на пьедестале стояли три юниорки из группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова и Александра Трусова, исполнившие в своих произвольных программах по четверному лутцу, и чемпионка юниорского Гран-при Алена Косторная.

Юные фигуристки не могут поехать на чемпионат Европы из-за возрастных ограничений. Наш заслуженный тренер и консультант сборной Татьяна Анатольевна Тарасова, которая очень волнуется и за Алину, и за Женю (а обе спортсменки переживают не самый простой период в карьере), даже заговорила о том, чтобы не допускать прыгучих 14-летних девчонок до взрослых стартов и не нервировать лидеров.

Но эта система путает скорее непосвященных, которым довольно сложно понять, почему Щербакова обыграла Загитову, но не доросла до главных стартов сезона. А вот Загитова и Медведева - профессионалы своего дела. Они прошли через много стартов, чтобы закалить характер и не сваливать свои проблемы на ощущение беспомощности от напора молодости.

Ровесница Загитовой, 16-летняя японка Рика Кихира, обыгравшая россиянку в финале Гран-при, тоже прыгает недоступные для Алины два тройных акселя. Но и с ней приходится соперничать, проигрывать и искать свое "оружие". Тем более что прыжковый и в целом технический арсенал у Загитовой тоже очень солидный.

В Минске никакой Кихиры по понятным причинам не будет. Так что Загитовой придется бороться в основном с собой. В какой форме - физической и психологической - Алина подойдет к ЧЕ, сможет ли она снова завоевать "золото" - вот в чем интрига женского турнира.

Впрочем, одна хорошая соперница у прошлогодней чемпионки может появиться. Елизавета Туктамышева, в этом сезоне сразившая всех и хорошими прокатами, и откровенным показательным номером, пришла в себя после воспаления легких и готовится к ЧЕ. Она значится только запасной, так как из-за болезни пропустила чемпионат России. Однако ее тренер профессор Мишин намекнул, что в составе сборной могут произойти изменения.

Кто еще выступает: Станислава Константинова, Софья Самодурова.

2 Чья пара будет идеальной

Дуэль на чемпионате Европы все-таки состоится. Но в парном катании. Нашему ведущему дуэту Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову также предстоит защищать титул. Их главные конкуренты - Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

В финале Гран-при в декабре французы, которые были то в призах, то и вовсе с деревянной медалью, одержали победу. Они обошли не только Тарасову - Морозова, но и китайцев. Соперники серьезные. Однако и команда россиян усилилась. Напомним, что с этого сезона на лед Женю и Володю выводит двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков. А перед чемпионатом Европы к нему присоединилась партнерша и супруга Татьяна Волосожар.

Кто еще выступает: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

3 Кто сравнится с Плющенко

Замечательный испанский фигурист Хавьер Фернандес объявил о том, что не будет кататься до Олимпиады-2022 и завершит спортивную карьеру после чемпионата Европы 2019 года. Фернандес является бронзовым призером Пхенчхана-2018, двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы. Если он сможет уйти красиво и выиграть очередной титул, то сравняется с "королем льда" Евгением Плющенко, который побеждал на континентальных первенствах семь раз.

Российским одиночникам тоже по силам побороться за пьедестал. Лидером сборной в Минск едет Максим Ковтун, который собирался повесить коньки на гвоздь, но вернулся из небытия на ЧР. В Саранске он стал четырехкратным чемпионом страны.

Кто еще выступает: Михаил Коляда, Александр Самарин.

4 Что мешает хорошему танцору

Французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон еще не успел как следует показать себя в этом сезоне. Чемпионы мира, Европы и призеры Олимпиады пропустили финал Гран-при. Но можно не сомневаться, что в Минске им не будет равных.

Что касается российских танцев, то на первое место в сборной пробились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, не участвовавшие в борьбе за медали в прошлом году. "Серебру" финала Гран-при нужно будет снова соответствовать и, пользуясь "пересменкой" в танцевальной элите, закрепляться на пьедестале.

Кто еще выступает: Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин.

Билеты

Билеты на чемпионат Европы в Минске оказались ниже средних цен ЧЕ за последние 10 лет в три-четыре раза. Самые дорогие билеты были в 2011 году в швейцарском Берне. Абонемент на весь турнир стоил от 345 до 610 евро, на отдельные дни - от 40 до 160 евро. В среднем поболеть на трибунах за любимых фигуристов в течение всего турнира в 2010-2018 годах обходилось в сумму от 170 до 300 евро, цена билета на один день - от 16 до 70 евро.

В Беларуси абонемент на все дни соревнований стоит от 100 до 250 белорусских рублей (40 - 100 евро). На гала-концерт можно попасть за 50 рублей (20 евро). Билеты на отдельные соревновательные дни обойдутся от 30 рублей (12 евро), на официальные тренировки - от 5 рублей (от 2 евро).