Бундестаг предлагают реформировать

"Бундестаг должен стать не столь многочисленным и более женственным": такое заявление сделал накануне вице-президент немецкого парламента, социал-демократ Томас Опперман в интервью газете Welt.

Про женственность он упомянул в связи с тем, что в четверг в бундестаге состоится торжественное заседание, посвященное 100-летию обретения немецкими женщинами избирательного права. Впрочем, в беседе с изданием Опперман коснулся не только необходимости увеличить представительство прекрасного пола в парламенте, но и других серьезных изменений в предлагаемой им реформе избирательного права в стране.

Прежде всего, считает Опперман, необходимо сократить число избирательных округов с нынешних 299 до 240. Нынешний бундестаг насчитывает 709 депутатов вместо предусмотренных ранее 598. Так что укрупнение округов сократило бы численность парламента на целых 59 мандатов. Далее предлагается в этих кругах на равных баллотироваться в качестве прямого кандидата одной женщине и одному мужчине, а также одной партии по составленному ею списку претендентов. Таким образом, избиратель получил бы право тройного выбора.

Вице-президент отнюдь не призывает формировать парламент по принципу 50 на 50. Но он уверяет, что предлагаемая им система уравняет шансы обоих полов на получение мандата.

По мнению Оппермана, комбинация с одним прямым кандидатом и одной партией в Германии работает неплохо. Поэтому он считает, что торопиться с внедрением его предложений в жизнь не стоит. Их, кончено же, следует досконально изучить. И с тем, чтобы все заинтересованные смогли без спешки вычислить все "за" и "против", можно будет предложить его бундестагу. И в силу он должен вступить не на очередных парламентских выборах, а лишь на последующих. Не раньше.

Опперман свои предложения обосновывает 38-й статьей Конституции, гарантирующей равное активное и пассивное избирательное право мужчинам и женщинам. А статья 3 Основного закона ФРГ обязывает государство соблюдать это равноправие.