ЦБ дал прогноз по инфляции в первом квартале 2019 года

Банк России прогнозирует, что уровень инфляции в стране в первом полугодии 2019 года будет равен 5,5 - 6,0 процента, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Ксению Юдаеву. Прогноз будет уточнен по итогам января 2019 года. Для сравнения, в первом квартале прошлого года уровень инфляции по данным Росстата составил 2,4 процента.

По итогам 2018 года инфляция в стране составила 4,3 процента. Этот показатель превысил ожидания ЦБ, прогнозировавшего показатель в диапазоне между 3,9 и 4,2 процента. По итогам 2017 года инфляция была еще меньше - всего 2,5 процента.

На нынешнее повышение уровня инфляции повлияло увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов и ослабление курса рубля. К 2020 году инфляция должна вернуться к уровню вблизи четырех процентов, считают аналитики ЦБ.