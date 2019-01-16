Курорты Северного Кавказа способны принимать в разы больше туристов, чем это происходит сейчас. Для раскрытия их потенциала разработана стратегия развития внутреннего и въездного туризма на период до 2035 года. Об этом рассказал в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В ушедшем году Северный Кавказ посетили 1,5 млн туристов", - рассказал он, добавив, что прирост по сравнению с 2017 годом составил 15 процентов. Тенденция к увеличению турпотока, судя по словам министра, продолжается: во время новогодних праздников на курорты приехали более 90 тысяч гостей, в некоторых здравницах впервые не хватило места на парковках. В прошлом году отдыхающих в это время было меньше на 20 процентов. В ведомстве считают, что это далеко не предел. "Мы эту цифру хотим до 2024 года увеличить, смело скажу, в три раза", - заявил Чеботарев. Но для достижения этой цели необходимо развивать курортную инфраструктуру - строить дополнительные объекты санаторно-курортные, дома отдыха, гостиницы. Комплексно подойти к решению этой задачи поможет долгосрочная стратегия развития туризма в регионе. "Минкавказом разработан проект стратегии развития туризма на Северном Кавказе до 2035 года, - сообщил глава ведомства. - Документ представлен в правительство РФ, ожидаем его приятия уже в этом году".

Кроме того, Минкавказ России "является координатором утвержденного правительством комплексного плана по развитию города-курорта Кисловодска". В 2017-2018 годах в его благоустройство вложено около миллиарда рублей, в 2019 году добавят еще полмиллиарда.