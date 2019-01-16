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16.01.2019 15:13
Рубрика: Власть

Через нотариуса можно будет открыть личное дело на льготных условиях

Текст: Владислав Куликов
Граждане получили возможность открыть личное дело через нотариуса на льготных условиях: без госпошлины. В этом году вступили в силу новые правила, по которым можно без пошлины зарегистрировать в налоговой службе юридическое лицо или получить статус индивидуального предпринимателя, если подать документы в электронном виде.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Один из самых простых и комфортных способов воспользоваться льготами - обратиться в нотариальную контору, - сообщили в Федеральной нотариальной палате. - Услуга по электронной подаче документов в регистрирующие органы, включая Федеральную налоговую службу, числится в арсенале нотариусов уже не первый год. Активное взаимодействие Федеральной нотариальной палаты и Федеральной налоговой службы помогает значительно упростить и удешевить процедуры в сфере регистрации предпринимательской деятельности и защите прав заявителей".

Фото: iStock
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По словам представителей нотариата, преимущество подачи документов "в цифре" оценили 99 процентов предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес с помощью нотариуса. Он принимает от гражданина пакет документов, необходимых для регистрации, затем переводит документы из бумажного вида в электронный и уже в "цифре" направляет их в налоговый орган по месту регистрации заявителя.

От сотрудничества с нотариусами выигрывают все: и граждане, и налоговая служба. Последняя получает качественный пакет документов, в результате снижается количество отказов, а граждане избегают лишних хлопот. Получить готовые документы предприниматель может у нотариуса уже через пять рабочих дней. При этом человек вправе выбрать, в каком виде получить документы: бумажном или электронном. Никакой юридической разницы между цифрой и бумагой нет.

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"Теперь, когда при электронной подаче документов заявитель освобождается от уплаты госпошлины, желающие открыть свой бизнес смогут существенно сэкономить: от 800 (за регистрацию ИП) до 4000 рублей (за регистрацию юрлица), - рассказывают в ФНП. - В случае электронной подачи заявления о внесении изменений в учредительные документы, ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП государственную пошлину теперь так же платить не нужно. Высокие технологии помогают сэкономить не только деньги, но и время - заявитель избавлен от необходимости самостоятельно приезжать в налоговый орган".

По словам экспертов, совершенствование законодательства вкупе с электронными возможностями нотариата способствуют развитию предпринимательства в стране, прежде всего - малого и среднего бизнеса, а также улучшению российского инвестиционного климата. Сегодня все нотариусы страны имеют доступ ко всем электронным реестрам ФНС. Это позволяет им оперативно получать и проверять важные юридические сведения в рамках совершения нотариальных действий, что гарантирует достоверность и законность удостоверяемого нотариального акта.

Власть Право Трудовое право Правительство Минфин ФНС
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