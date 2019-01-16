Число жертв теракта в столице Кении увеличилось до 15

Жертвами крупного теракта в столице Кении стали 15 человек. Судьба еще нескольких пострадавших остается неизвестной. Поиски людей продолжаются. Напомним, в Найроби рядом с отелем Dusit во вторник прогремели несколько взрывов и была слышна стрельба.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в России), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения в подконтрольных ей районах.

Министр внутренних дел страны рассказал, что полиция контролирует все здания гостинично-офисного комплекса. Зачистка территории находится на финальной стадии.