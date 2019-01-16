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16.01.2019 17:54
Рубрика: Власть

После вас - потоп

Что делать, если вас залили соседи или вы затопили их
Текст: Ирина Жандарова
Одна из самых распространенных бытовых катастроф - потоп. Жертвы здесь все: и виновные, и пострадавшие. Как же разобраться в обстоятельствах случившегося, привлечь виновных к ответу?
Пока квартира не высохла, сфотографируйте почерневший паркет и вздувшиеся потолки. Фото: EPA Пока квартира не высохла, сфотографируйте почерневший паркет и вздувшиеся потолки. Фото: EPA
Пока квартира не высохла, сфотографируйте почерневший паркет и вздувшиеся потолки. Фото: EPA

Эй, вы там, наверху!

Если вас залили сверху, то пока поверхности не высохли, зафиксируйте все повреждения - сделайте фотографии. Проверьте, что на них видны все нюансы: вздувшиеся полы, отошедшие от стен обои.

Вызовите представителей управляющей компании и составьте акт о затоплении квартиры. Зафиксируйте в нем все повреждения максимально подробно, приложите фото. Если получится определить квартиру, из которой вас залили, укажите ее.

"Как правило, акт с описанием ущерба составляется по прошествии определенного времени, около двух недель, чтобы проявили себя все скрытые повреждения, такие как почерневший от влаги паркет или ламинат, вздувшиеся потолки", - рассказывает заместитель исполнительного директора по правовым вопросам НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

Фото: Марина Волосевич/ РГ
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Предварительно оценить ущерб помогут документы, подтверждающие стоимость испорченного имущества. Подойдет все: чеки на отделочные материалы, договоры купли-продажи мебели, подряда на ремонтные работы. Поэтому необходимо хранить их. Чем больше доказательств расходов вы найдете, тем проще оценить ущерб и отстоять эти суммы в споре.

Нашли виновника? Попытайтесь договориться с ним, покажите акт, свои подсчеты сумм на восстановление квартиры. Если удалось достигнуть хоть каких-то договоренностей, зафиксируйте их на бумаге. Мирное урегулирование сэкономит вам деньги на оценку ущерба и суд.

Если вы договорились, что виновник сам ремонтирует вашу квартиру, пропишите в соглашении четкие критерии ремонта, чтобы избежать недопонимания.

Чем больше чеков на мебель и ремонт сохранилось, тем проще взыскать ущерб с соседей

Даже если сосед не согласен возмещать ущерб, опишите все претензии и направьте их по адресу регистрации виновника с описью вложений. Письмо должно быть ценным, для этого оцените претензию в 1 рубль - вам вернут одну опись со штампом почты и выдадут чек. Это понадобится при обращении в суд для подтверждения попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Если вас затопило в арендованной квартире, это хороший повод снизить плату. Фото: PHOTOXPRESS

Если договориться не вышло или сосед не спешит выполнять обещания, придется добиваться своего через суд. Но перед этим следует здраво оценить, сможет ли виновник выплатить деньги после суда, так как исполнительный лист не повысит его платежеспособность, а вы уже потратитесь на профессиональную оценку ущерба и судебные платежи. Впрочем, если вам попался зажиточный сосед, то можно рассчитывать на возмещение стоимости всех этих расходов через суд.

Отстаивание интересов в суде займет не меньше 2-3 месяцев, но может затянуться на полгода и больше. Если суд закончился в вашу пользу, то, чтобы ускорить выплату денег, получите исполнительный лист и отнесите его судебным приставам.

Виноват, исправлюсь

Бывает, в потопе виноваты вы сами. Соседи уже стучат в дверь. Постарайтесь найти в себе немного спокойствия и расскажите, что сделали все для устранения неполадок, вода перекрыта и никого больше не заливает.

Если соседи составили акт о затоплении, попросите копию, внимательно ее прочитайте и оцените сумму ущерба. Постарайтесь познакомиться с затопленной квартирой самостоятельно, оценить повреждения, по возможности сделать фото. Возможно, у вас просто вымогают деньги, и вам потребуются доказательства этого.

Фото: Тагир Раджавов
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Если УК еще не вызывали, сделайте это вместе с соседями и вместе составьте акт о затоплении. Проверьте все, что в нем записано, и обсудите моменты, с которыми вы не согласны.

Если вы согласны с тем, что вам предъявляют соседи, составьте соглашение. Пропишите в нем стоимость всех испорченных вещей, размер ущерба. Это обезопасит от изменения сумм. Зафиксируйте все, что вы сделаете для устранения ущерба и укажите сроки. Если вы умеете многое делать своими руками, предложите часть работ сделать самостоятельно.

После того как все суммы будут выплачены или закончены работы, которые вы взяли на себя, подпишите с соседями акт об исполнении обязательств. Не лишним будет брать с них промежуточные расписки о получении сумм или выполнении работ.

Вы получили по почте претензию? Ответьте на нее. Этим вы лишний раз докажете, что не скрывались от ответственности, а лишь не согласны с оценкой ущерба. Отвечать на претензию нужно так же, как и отправлять ее - письменно, по почте, с описью вложений.

Если вы не согласны с требованиями соседей, готовьтесь к суду. Посмотрите, сколько стоят мебель, строительные и отделочные материалы, как у них в квартире. Обзвоните нескольких оценщиков, опишите ситуацию, ознакомьтесь со стоимостью их услуг. Если соседи сделали оценку ущерба у независимого оценщика, а вы с ней не согласны, заявите в суде о необходимости назначить другого эксперта и предложите кандидатуру.

В плохой компании

Иногда жильцы не виноваты, трубу может прорвать в перекрытии или по стоякам. Тогда у вас с соседями общий виновник - управляющая компания. Именно она отвечает за содержание общего имущества, в том числе и за коммуникации до первого запирающего крана в квартире.

Вызовите представителей УК для составления акта о затоплении. Найдите договор с ней и в нем пункты, в которых говорится об ответственности УК за состояние инженерных систем.

"В этом случае всю претензионную работу или работу, связанную с составлением соглашения, вы будете проводить не с соседом "сверху", а с вашей организацией, обслуживающей общее имущество многоквартирного дома (управляющая компания, ТСЖ, ЖСК)", - поясняет Андрей Костянов. Причем в ситуации с УК, скорее всего, дело закончится судом.

Аренда пошла ко дну

Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"
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Если затопило съемную квартиру, могут ли арендатора заставить возместить ущерб? Да, если он сам виноват в потопе, к примеру, не закрыл кран. А вот если прорвало трубу, то виноват уже собственник, который не уследил за ее состоянием и не заменил вовремя.

Виноват сосед сверху или УК? Тогда помогите хозяину квартиры собрать доказательства их вины - зафиксируйте все повреждения.

Если квартира пострадала несильно и вы готовы жить в ней дальше, можно попросить владельца на время снизить оплату. А вот если оставаться в помещении нет возможности, требуйте возврата страхового депозита в полном объеме и съезжайте.

Власть Право Жилищное право Жилищное законодательство
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