Что изменится в 2019 году для владельцев квартир

С начала года в ЖКХ произошло много изменений. О наиболее важных из них на "горячей линии" в "Российской газете" рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. А также о новых льготах и жилье для сирот. И о том, почему сегодня даже хорошо работающая управляющая компания (УК) может лишиться лицензии.

С этого года в ЖКХ много перемен: и "мусорная реформа" началась, и льгот по капремонту прибавилось. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Светлана Викторовна, давайте уточним, что все-таки изменилось в законодательстве о ЖКХ с этого года?



Светлана Разворотнева: Из хорошего - продолжается программа "Комфортная городская среда". В конце прошлого года была активная дискуссия об исключении из нее дворов и предложения оставить только общественные пространства. Но в 2019 году дворы в этой программе все-таки остаются.

Еще есть хорошие новости?



Светлана Разворотнева: Да. Продлена программа переселения из аварийного жилья. В 2019 году у нас продолжат переселять дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Это те дома, которые забыли включить в программу, не успели. Такие случаи выявлены прокуратурой.

Также в этом году будут разработаны новые механизмы переселения. Первая рабочая группа в минстрое уже прошла. Планируется увеличивать бюджет программы за счет привлечения инвесторов. Важная составляющая - выделение в отдельное направление работы с ветхими домами. Эту тему мы будем сегодня обсуждать в минстрое. Планируется разработать и более четкие критерии признания домов аварийными.

А когда начнется переселение из аварийных домов, которые признаны таковыми уже после 2012 года?



Светлана Разворотнева: В этом году регионы должны составить перечни таких домов. Дальше их расселение будет распределено в программе "дома до 2014 года".

С 1 марта 2019 года вступает в силу постановление правительства, в котором говорится, что сантехник должен проходить в квартиру в бахилах и с бейджиком

Новые льготы появились?



Светлана Разворотнева: Есть. С 1 января вступил в силу закон, по которому компенсацию взносов на капремонт могут получать не только одиноко проживающие пенсионеры, но еще и семьи пенсионеров с инвалидами.

Также меняются правила предоставления жилья детям-сиротам. У регионов появятся единые реестры для этих детей.

Брошенным домам найдут хозяев

В прошлом году было много изменений в управлении многоквартирными домами. Они продолжатся?



Светлана Разворотнева: Уже продолжаются. С 12 января работает норма, которая касается брошенных домов. Орган местного самоуправления сможет назначать для них управляющую организацию сроком до года.

Зачем такая организация нужна, если дом брошен и в нем никто не живет?



Светлана Разворотнева: Она нужна, чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии, готовить его к зиме. Потому что могут дать отопление, а в таком доме случится прорыв трубы. Но опять же пока не понятно, как органы местного самоуправления найдут и замотивируют управляющие организации взять такие дома.

Еще с 1 марта вступает в силу постановление правительства, в соответствии с которым сантехник должен проходить в квартиру в бахилах и с бейджиком. Это то, что все запомнили. В основном, конечно, документ касается работы аварийно-диспетчерских служб, в которые люди должны дозваниваться за пять минут.

Если я правильно помню, в документе достаточно много требований к диспетчерским службам?



Светлана Разворотнева: Да, обратившемуся должны перезвонить, если он не дозвонился. На обследование аварии дается два часа, есть еще целый ряд требований. Такие очень жесткие требования к аварийно-диспетчерским службам выдержат муниципальные службы, которые обслуживают несколько управляющих компаний, либо крупная управляющая компания. Но ТСЖ будет сложно выполнить эти требования.

Летом упростился отзыв лицензий у недобросовестных УК. Улучшило ли это управление многоквартирными домами?



Светлана Разворотнева: Сейчас мы наблюдаем две тенденции. С одной стороны, растет количество жалоб на качество управления многоквартирными домами.

Но, с другой стороны, после вступления в действие постановления с грубыми нарушениями лицензионных требований начали поступать обращения из регионов о рейдерских захватах домов. Государственные жилищные инспекции без суда начинают изымать лицензии у управляющих компаний, причем у хороших домов, и заводить туда другие компании. Управляющие компании и СРО бьют тревогу. Есть случаи в Пермском крае и Московской области.

Проверь свои платежки

Один из наших читателей получил перерасчет платы за общедомовые нужды (ОДН), горячую и холодную воду за 2016 год. Он знает о том, что перерасчет может быть сделан за три предыдущих года. Но вот сомневается в его обоснованности. Как ему проверить, что платежи насчитали правильно и законно?



Светлана Разворотнева: Надо выяснить, откуда перерасчет вообще возник: обратиться в управляющую организацию и попросить предоставить подтверждающие документы. Потому то для перерасчета нужны основания: нормативы пересчитали, тарифы изменились - что именно произошло?

То есть незаконные перерасчеты имеют место?



Светлана Раворотнева: Бывают случаи, когда пытаются начислить и доначислить плату за то, что собственники уже оплатили.

Некоторые УК ставят, к примеру, долг за отопление. Приносишь квитанцию, долг снимают. А нет, так приходится платить.

Часто такие истории происходят при смене управляющей компании. Старая компания деньги уже куда-то потратила, ресурсоснабжающей организации их не заплатила, новая пытается повторно собрать их с жильцов.

Хозяин квартиры имеет право не платить за персональное потребление ­электроэнергии и воды, если проживает по другому адресу

Не живешь? Все равно плати!

Вот случай. Поселок практически заброшенный, сообщила наша читательница Надежда. Там мало кто остался. Но продолжают начислять плату за коммунальные услуги. Недавно посчитали даже по нормативу оплату за воду, хотя стоят счетчики. Можно отказаться от оплаты услуг? Или хотя бы их снизить?



Светлана Разворотнева: Пока у вас есть собственность, за ее содержание вы должны платить.

Вот за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться: за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, должен отапливаться.

Сейчас по нормативу вам начислили, видимо, потому что вы давно не сдавали показания приборов учета. Если вы не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом.

Чтобы этого не происходило, можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда, за воду с вас платежи не будут брать.

Это не единственный вопрос про платежи за квартиры, в которых люди не проживают. Вот Галина Буранова ссылается на постановление правительства № 354, в котором говорится, что расчет размера платы производится за предоставленные коммунальные услуги. Она спрашивает, почему должна платить за не предоставленные коммунальные услуги?



Светлана Разворотнева: Мы только что сказали, что многие коммунальные услуги предоставляются вне зависимости от того, проживает собственник или нет.

Можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Чтобы не платить, надо действительно ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме - сейчас требуется документальное подтверждение.

У нас по этому поводу был еще один вопрос. В квартире из двух прописанных проживает только один человек, счетчиков нет. Нормативы потребления рассчитаны на двоих, и один человек, конечно, не использует такое количество воды. Что делать?



Светлана Разворотнева: Платежи высокие, потому что используется повышенный коэффициент для квартир без счетчиков.

Чтобы его снизить, нужно установить приборы учета. "Повышающий коэффициент" сегодня не применяется только в тех домах, где есть официальное подтверждение от управляющей компании, что техническая возможность установить прибор учета отсутствует.

Вопрос от Валерия Вагина. Он рассказывает, что ему приходят платежки от ТСЖ, где услуги содержания, в том числе ОДН, прописаны одной строкой. Законно ли выставление таких квитанций?



Светлана Разворотнева: К сожалению, законно. У нас есть методические рекомендации минстроя, как должна выглядеть платежка. В них рекомендуется разбить ОДН по строчкам.

Но это рекомендательная форма, не требование. Поэтому нарушения здесь нет. Но если это ТСЖ - то есть объединение граждан, они могут сами принять решение, как будут выглядеть их платежки.

1,8 процента так выросли коммунальные платежи в январе 2019 года в сравнении с концом 2018-го, сообщил Росстат. Больше всего подорожали горячее водоснабжение и электроснабжение - на 1,2 процента

Кипятком по кошельку

У нас есть еще один вопрос читателя по содержанию общего имущества дома. Валентина Мартынова рассказывает: получили отчет от УК по выполненным услугам, а многие из них даже не оказывались. Читательница является председателем совета дома. Жаловалась на действия управляющей компании, но получила одни отписки. Что делать в такой ситуации?



Светлана Разворотнева: У председателя совета многоквартирного дома есть право, и даже теперь обязанность, подписывать акты сдачи-приемки работ управляющей компании каждый месяц. И председатель совета должен подписывать их постоянно или не подписывать, если качество работ не устраивает.

В противном случае управляющая компания сможет совершенно легально все неиспользованные средства на содержание дома оставить себе как прибыль. И как раз единственное препятствие для присвоения этой прибыли это акты сдачи-приемки.

Если акты не соответствуют фактически выполненным работам, надо заручиться подписями членов совета многоквартирного дома и направить их в ГЖИ. Пусть инспекция проводит проверку.

А здесь - соседка заливает кипятком. Дверь не открывает, приходится звонить в диспетчерскую, вызывать водопроводчиков, просить слить стояк, потому что кипяток течет с потолка. Нашей читательнице хотят в платежку вписать стоимость этого слива. Могут ее заставить платить за это?



Светлана Разворотнева: Если речь идет о сливе из стояка, это вообще-то общедомовое имущество. Величина норматива на коммунальные ресурсы, которые для обслуживания общего имущества устанавливаются на региональном уровне.

И сверх того, что вам установили, предъявить не могут. Если только на собрании вы не приняли иную норму. Но это не значит, что вы должны одна платить. Стоимость, в том числе слива, будет распределяться на всех.

Счетчик сливает деньги

Марина рассказала о своей маме, которая живет во Владивостоке. Она экономит воду, но в платежке за ноябрь у нее счетчики накрутили 19 кубов горячей воды и 10 кубов холодной. Она не могла столько потратить. И у соседей та же история. Под ее квартирой есть этаж с детской поликлиникой, в которой идет капремонт. Могут ли эти показатели счетчика как-то быть связаны с ремонтными работами?



Светлана Разворотнева: Действительно, загадочная история, потому что никакие работы, проводимые вне вашей квартиры, на прибор учета воды не могут повлиять. Меня настораживает, что и у соседей такая же история. А как снимаются показания приборов учета?

Каждый месяц мама снимает показания счетчика, передает это, куда положено. И потом приходит квитанция.



Светлана Разворотнева: Она снимает 19 кубометров?

Она сама не считает. Она привыкла доверять тому, что пишут в квитанции. Она открыла квитанцию, увидела, что у нее 19 кубометров и 2950 рублей только за горячую воду. И плюс тысяча рублей за холодную.



Светлана Разворотнева: Возможны два варианта. Первый, счетчики пора менять, они показывают неправильные показания.

Второй вариант, может быть у не разделено общедомовое потребление и поквартирное. И из-за того, что у вас на первом этаже находится поликлиника, она каким-то образом не платит за потребленную воду, а ваша управляющая компания по какой-то неведомой причине выставляет плату за индивидуальное потребление и общедомовое одной строкой.

Марина, зайдите на сайт "ЖКХ Контроль" и подайте обращение, прикрепите квитанции, оставьте телефон, мы постараемся разобраться в ситуации.

Вопросы от наших партнеров

Мусор с наценкой

Газета "Советская Чувашии" (Чебоксары): Вопрос о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональному оператору, занимающемуся ТКО, установлен предельный единый тариф - 442 рублей за кубометр. Многоэтажный жилой дом имеет два контейнера по кубометру. Получается, ежемесячная стоимость этой услуги в среднем 29 тысяч рублей. Но жильцы платят больше - по 45 тысяч в месяц. Это как?



Светлана Разворотнева: Конечно, плата за твердые коммунальные отходы сильно зависит от нормативов накоплений. И не всегда они соответствуют действительности.

Я знаю уже случаи в регионах, когда норму накопления, в том числе для конкретного многоквартирного дома, оспаривали через суд. И это удавалось сделать.

"Волжская коммуна" (Самара): Каково ваше отношение к системе ГИС ЖКХ, насколько она стала рабочим механизмом?



Светлана Разворотнева: Система ГИС ЖКХ вопреки первоначальным предложениям разработчиков не является платежной системой.

Соответственно больше информации по дому можно получить в той компании, которая платежку выставляет, либо в информационно-расчетном центре. Многие регионы такие создают.

В ГИС ЖКХ все-таки скорее техническая и юридическая информация о состоянии домов: кадастровый паспорт, количество этажей, технические характеристики, кто является поставщиком ресурсов и обслуживает дом.

До сих пор не вся информация в этом ГИС ЖКХ есть. Даже та, которую органы власти должны туда поставлять: координаты участков, адреса.

Сейчас систему передают минстрою. Может быть, это улучшит ситуацию. Уже сейчас известно, что объем информации, который будут размещать в системе, уменьшится.