Что можно, а что категорически нельзя делать на Крещение

18 января и 19 января в России можно наблюдать события, изумляющие всех, кто далек от Русской православной церкви. Во-первых, это длинные очереди верующих с пустыми емкостями для крещенской воды, тянущиеся к храмам. Освящение воды, или водосвятие, начинается накануне праздника Крещения Господня, в день Крещенского сочельника - с утра 18 января - и продолжается уже весь праздник Крещения - 19 января.

Желая как-то смыть с себя грехи святочного загула, народ придумал - и это всего лишь поверье! - по окончании Святок, на Крещение, троекратно окунаться в прорубь. Фото: Reuters

Но созданием годовых запасов крещенской воды дело не ограничивается. Второе событие (второе по хронологии, но ни в коем случае не по яркости!) - это купание особо отчаянных граждан в проруби в ночь с 18 на 19 января. День в Церкви начинается с вечера накануне, поэтому сам праздник Крещения начинается после вечерней службы 18 января. Вот этот, обычно холодный крещенский вечерок (еще бы! Знаменитые российские крещенские морозы!) и выбрали отчаянные души для крещенских купаний. По правилам крещенские проруби вырубают во льду в виде креста, или же Крест ставится рядом. Воду в проруби обязательно освящают. Окунаться в такую купель (ее еще называют иорданью - в честь реки Иордан, где крестился Иисус) следует троекратно, со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". И хотя СМИ последние годы невероятно разрекламировали этот зимний и по виду вроде даже православный экстрим, Церковь подобных подвигов от верующих не ждет: от того, что ты искупнешься в крещенский мороз, святым не станешь. Потому что народная забава имеет не христианские, а языческие корни.

Дело в том, что на Святки - святые дни после Рождества, с 8 до 18 января - наши предки, надо признать, часто просто бесчинствовали. Бесчинством Церковь считала: гадания, загульное веселье с пьянством, переодеваниями мужчин в женскую или звериную одежды, "рычания звероподобным криком", непотребные пляски, скакание в масках, прочие шалости. Так вот, желая как-то смыть с себя грехи святочного загула, народ придумал - и это всего лишь поверье! - по окончании Святок, на Крещение, троекратно окунаться в прорубь в виде креста. Было ли это поверье обоснованным? Давайте разбираться.

Да, многие считают, что в день Крещения Господня мистическим образом освящается все водное естество - подобно тому, как была освящена вода реки Иордан две тысячи лет назад, когда Иисус вошел в нее, чтобы креститься. Да, с XI-XII веков в церковной жизни закрепилась традиция в Крещенский сочельник и в день самого праздника Крещения Господня специальными молитвами освящать воду. Да, крещенскую воду почитают святыней, и она обладает особенными свойствами, где бы ни находилась - в бутылке, баклажке или даже в реке, если ее там освятили, но - и это крайне важно! - благодать очищения от грехов может дать только Таинство Исповеди и Таинство Причащения. Купание в проруби в мороз не спасет.

Вот что по этому поводу сказано в авторитетном дореволюционном справочнике церковной жизни под названием "Настольная книга для священно-церковно-служителей": "В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали, суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас.

В пользу обычая не может говорить и верование в целебную, очистительную силу воды, освященной в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем".

То есть благодатная, врачующая душу и тело сила крещенской воды бесспорна. Но если мы без благословения, а порой даже и без креста, просто формально трижды перекрестившись, прыгаем в ледяную воду, то мы, по сути, самонадеянно бросаем вызов Богу, "требуя от Него чуда". Вы рискнете?

Крещенскую прорубь часто вырубают в виде креста. Фото: Reuters

С купаниями разобрались. А что же сама крещенская вода? Еще в древней Церкви были замечены ее особые животворящие и исцеляющие свойства. Вот что писал святитель Симеон Солунский: "вода крещенская - хотя и вода есть, но исполненная Духа, очищающая души, воссоздающая человека, усыновляющая его Богу и делающая его безгрешным. Воде простой свойственно по естеству очищать телесные скверны и утолять жажду; а святой воде свойственно вместе с телом измывать душу, освящать, воссозидать, духовно орошать и усыновлять Богу".

Два раза в год - в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня (Богоявление) совершается так называемое "великое освящение воды" - великая агиасма ("агиасма" по-гречески значит "святыня"). Оно сопровождается молитвой, в которой мы просим Господа: "...прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. И даждь ей благодать и избавления, благословение Иорданово..." Святые, говоря об особых свойствах Богоявленской воды, советуют чаще прибегать к ее целительной помощи. Кроме освящения воды в дни Крещенского сочельника и самого праздника Крещения для повседневных нужд существует малое освящение воды, так называемая "малая агиасма", оно может совершаться в храмах в любой день. Потом этой водой освящают жилье, предметы, окропляют болящих. В отличие от святой воды малого освящения Богоявленскую воду следует пить только натощак, с молитвой "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Но все-таки вода, даже и святая, о которой так много говорят в эти зимние дни, не главное. В основе праздника лежит евангельское событие крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

До тридцати лет Иисус жил со Своей Матерью в Назарете, плотничал, и люди не догадывались, кто Он. В это же время в Иудее жил Иоанн, мы называем его Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель. Иоанн был праведником, он рано удалился в Иудейскую пустыню, где вел жизнь подвижника и аскета. К моменту, когда Иисусу исполнилось 30 лет, - возраст, требуемый для учителя веры, Иоанн вышел из пустыни и начал свою проповедь, призывая людей к покаянию.

Как свидетельствовал историк Иосиф Флавий, "народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве". Покаявшиеся, в знак очищения, принимали от Иоанна погружение в воды Иордана. Это и было крещение, и подобно тому, как человек, погружаясь в воду, очищает тело от грязи, так и раскаяние очищало душу от скверны греха.

В то время все жили ожиданием прихода Спасителя, поэтому многие решили, что Иоанн и есть Мессия. Но Иоанн говорил, что он крестит водой в покаяние, а вот за ним идет Сильнейший, Тот, Который "будет крестить вас Духом Святым и огнем" - в Его крещении будет действовать благодать Святого Духа, как огонь попаляющая всякую греховную скверну.

Иисус пришел на берег Иордана вместе с другими, но пророк Иоанн понял, Кто перед ним, и воскликнул: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" И услышал в ответ: "Делай то, что тебе должно делать!" Так, безгрешный по природе Иисус вместе с грешниками вступил в воды иорданские и освятил само водное естество. В этот миг Иоанну открылось, как через отверзшиеся небеса Дух Божий в виде голубя нисходит на Иисуса, и услышал Иоанн глас Божий: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Благодатную силу крещенской воды ценил великий хирург Лука Войно-Ясенецкий

Так людям была явлена вся Святая Троица: Бог Отец - голосом с неба, Бог Сын и Бог Дух Святой - снизошедшим на Иисуса Христа Голубем. Поэтому этот древнейший христианский праздник называется еще Богоявлением.

Верующие стараются исповедоваться и причаститься или накануне праздника, в Крещенский сочельник, или же в день Крещения Господня. Как говорил святитель Лука Войно-Ясенецкий, "своим погружением в воды Иордана Иисус Христос дал нам чудодейственную силу для совершения великого Таинства Крещения".

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