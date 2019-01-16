Чему россияне и белорусы могут поучиться друг у друга в вопросе требований по допуску граждан к управлению автомобилем?

Министерство здравоохранения Беларуси облегчило допуск к управлению автомобилями по медицинским показаниям. В том числе для водителей-профессионалов.

Казалось бы, те послабления, которые минздрав сделал, уже давно и логично должны были войти в практику. Однако именно эта сфера наиболее консервативная, и ведомства стараются лишний раз не менять установленную практику, хотя технологии давно ушли намного вперед.

Итак, в частности, изменения коснулись пациентов со злокачественными образованиями. Мало кто из водителей знал (кроме тех, которые работают в транспортных предприятиях, полностью соблюдающих требования по медконтролю за своими работниками), что любые злокачественные образования были категорическим запретом к управлению любым транспортом. Даже своим собственным, "домашним". И не важно, где эта раковая опухоль образовалась. Может, речь идет "всего лишь" о раке кожи в начальной стадии. Чем это может грозить на дороге? Чем повредит пассажирам, например, рак груди у женщины-водителя? Или меланома у водителя автобуса? А это тоже злокачественная опухоль.

По новому перечню, который утвердил Минздрав Беларуси, противопоказанием будут только злокачественные образования 4-й клинической группы. То есть для людей, которые нуждаются в паллиативной помощи.

Примечательно, что в России при любых злокачественных образованиях на любой стадии к работе водитель с таким диагнозом не допускается. Вопрос о допуске решается после проведенного лечения и по решению онколога. Однако при личном использовании автомобиля это не учитывается.

Беременные женщины в Беларуси, имеющие водительское удостоверение категории "В", теперь на любом сроке беременности могут водить машину. Ранее это запрещалось с 30 недель беременности. В России для управления автомобилем категории "В" беременность - не ограничение вообще. Однако она становится ограничением для управления грузовиками и автобусами. Причем не важно, на какой неделе беременности находится водитель.

Белорусский минздрав расширил допуски к управлению для инвалидов. Например, при нарушении функций опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность трудовой занятости. Это же касается и людей с нарушением слуха - они также могут быть допущены к управлению автомобилем с возможностью трудовой занятости.

Лица с двусторонней глухотой ранее проходили медицинское переосвидетельствование раз в два года. Теперь - раз в 5 лет. Это касается категории "В". При этом подход к управлению автомобилем с категориями "С" и "Д", а также тракторами остается прежним - этого требует обеспечение безопасности перевозки пассажиров и грузов.

Мы живем в Союзном государстве, и давно пора привести к общему знаменателю требования к подготовке водителей и требования по медицинским показаниям

В России также допускаются к работе инвалиды. При отсутствии конечностей вопрос решается индивидуально. При глухоте допускаются к работе те, у которых острота слуха на одно ухо не менее трех метров, а распознавание шепотной речи - не менее метра. При этом освидетельствование проводится раз в год. Полная глухота, а также тугоухость III и IV степени - запрет на управление транспортом. Так же в России не допускаются управлять автобусом люди с выраженными дефектами речи, в том числе заиканиями.

В Беларуси увеличены сроки обязательного медицинского переосвидетельствования водителей при некоторых заболеваниях. Ранее после инфаркта миокарда допускали к управлению автомобилем через год, сейчас - через 6 месяцев. Теперь переосвидетельствование в первые два года будет ежегодным, в последующем - раз в два года. Ранее проходить переосвидетельствование необходимо было ежегодно.

В России любые болезни сердца противопоказаны для работы водителем. При этом личным транспортом можно управлять с разрешения кардиолога...

Казалось бы, разница небольшая. Но мы живем в Союзном государстве, и давно пора привести к общему знаменателю и требования к подготовке водителей, и требования по медицинским показаниям. По сути, границ между государствами нет. Работать водителями могут и россияне в Беларуси, и белорусы в России. А по факту часто возникают те или иные рамки, которые в одном случае что-то разрешают, а в другом запрещают.

Стоит отметить, что российские медицинские показания также стоило бы пересмотреть. Совершенно непонятно, чем провинились беременные на первых сроках и насколько они опасны для окружающих, если управляют автомобилем. Тем более непонятно, чем опасны люди со злокачественными опухолями, если зачастую узнают о них только на 4-й стадии.

Но любая строгость российских законов, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения. Например, про тот же рак можно узнать только после тщательного наблюдения за анализами больного. Ни один медик при проведении предрейсового осмотра таких анализов не получает. Да и при проведении раз в год или полгода обязательного медосмотра это сложно выявить. Пока клиент сам не пожалуется.