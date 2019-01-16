В России началась декларационная кампания. Сообщить о доходах, полученных в 2018 году, граждане должны до 30 апреля. Федеральная налоговая служба обращает внимание, что с этого года действует новая форма налоговой декларации.

Кто обязан подать декларацию

Требование касается граждан, которые в 2018 году продавали ценные бумаги или недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения (для объектов недвижимого имущества - квартир, комнат - он составляет три года или пять лет в зависимости от условий возникновения права собственности на них, а в отношении иного имущества - к примеру, транспортных средств - три года).

В числе тех, кто должен отчитаться о доходах, люди, получившие дорогие подарки, включая акции, доли, паи, не от близких родственников, сдававшие в аренду квартиру или другое имущество, имевшие доход за границей (например, работавшие в другой стране, но при этом являющиеся налоговыми резидентами РФ).

Также в списке индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Декларацию можно подать как в бумажном, так и в электронном виде. В последнем случае на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru, в разделе "Физические лица", можно скачать программу "Декларация", которая поможет подготовить нужные документы. Кроме того, можно использовать личный кабинет налогоплательщика. Он позволяет не только подать сами документы, но и отследить их проверку.

Заплатить налог на доходы физлиц (13 процентов) по поданной декларации гражданам нужно будет до 15 июля 2019 года. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции, напоминает ФНС. В первом случае придется заплатить 5 процентов от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуплата НДФЛ) штраф составляет 20 процентов от суммы неуплаченного налога.

Новая форма

С 2019 года в России действует новая форма декларации по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - форма 3-НДФЛ. Она состоит из трех обязательных к заполнению основных листов (титульного листа, разделов 1 и 2), остальные показатели вынесены в отдельные приложения к ней и заполняются при необходимости. В новой декларации 3-НДФЛ больше нет листов с буквенной нумерацией - именно они теперь стали приложениями.

После окончания срока подачи декларации у граждан будет еще 2,5 месяца, чтобы заплатить налог

В целом, объем новой формы сократился. Она содержит 13 листов (повторимся, заполнять требуется только нужные из них), в то время как в предыдущем варианте было 20 листов.

В новой декларации, например, нет строки для указания адреса налогоплательщика. Теперь эту информацию в бланке указывать не нужно. Достаточно заполнить графу "Номер контактного телефона".

Пример 1

Слесарь Иван Иванович Иванов в феврале 2017 года получил в наследство квартиру. В августе 2018 года он продал ее за 2 миллиона рублей (кадастровая стоимость этой недвижимости составляла 1,9 миллиона рублей). Квартира находилась в собственности Иванова менее предельного срока владения. В отношении дохода, полученного от ее продажи, он обязан представить налоговую декларацию по НДФЛ за 2018 год, а также заплатить налог.

Поскольку цена продажи оказалась выше кадастровой стоимости, расчет налога будет вестись от фактически полученного дохода. Иванов имеет право на имущественный налоговый вычет (раньше никогда им не пользовался) в 1 миллион рублей - это максимальная сумма фискального дисконта, на которую может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей собственности.

Заполненная декларация в случае Иванова будет состоять из шести страниц. На титульный лист он внесет информацию о своих персональных данных. Разделы 1 и 2 будут содержать расчет налоговой базы и сведения о сумме налога. Также потребуется заполнить приложения 1, 6 ("Доходы от источника в РФ" и "Расчет имущественных налоговых вычетов") и дополнительно расчет к приложению 1, где прописывается схема исчисления дохода от продажи имущества.

Облагаемый доход Ивана Ивановича составит 1 000 000 = 2 000 000 - 1 000 000, а НДФЛ будет равен 130 000 = 1 000 000 х 13%.

Пример 2

Другой гражданин - предприниматель Петр Петрович Петров в апреле 2016 года приобрел под строительство коттеджа землю за 2,5 миллиона рублей. В 2018 году ему срочно потребовались деньги. К тому же участок простаивал без дела, так что Петров решил его продать. Цена земли по договору купли-продажи составила 3,4 миллиона рублей. Кадастровая стоимость участка на 1 января 2018 года составила 3,1 миллиона рублей.

Как и в случае гражданина Иванова, недвижимость была в собственности Петрова менее установленного законом срока. Он обязан подать декларацию (те же шесть страниц) и заплатить налог. При расчете платежа Петров воспользовался налоговым вычетом в размере затрат по покупке земельного участка - 2,5 миллиона рублей. Сумма налога за минусом вычета составила 117 тысяч рублей из расчета (3 400 000 - 2 500 000) х 13%.

Пример 3

Жительница крупного города домохозяйка Анна Павловна Сидорова в 2018 году сдавала в аренду квартиру знакомому, приехавшему на заработки. За месяц постоялец платил ей 30 тысяч рублей. Таким образом, за год гражданка Сидорова заработала 360 тысяч рублей - повод сдать налоговую декларацию и заплатить налог.

Если Сидорова в 2018 году получала доход только от сдачи квартиры в аренду, ей потребуется заполнить титульный лист декларации, раздел 1 и 2, а также приложение 1 - всего 4 страницы. Налог в ее случае составит 46 800 рублей = 360 000 х 13%.

Важно знать

С 1 января вступил в силу ряд изменений порядка налогообложения доходов физлиц. Так, нерезиденты - граждане, пробывшие в стране меньше 183 дней за последние 12 месяцев, - при продаже имущества, которое было в собственности более трех или пяти лет, могут не платить НДФЛ. Раньше это право было только у людей, которые постоянно проживают в России.

Освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья и транспорта и бывшие индивидуальные предприниматели, которые использовали это имущество в своей деятельности. Основное условие - минимальный срок владения также три или пять лет.

Изменился порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении доходов от продажи или погашения евробондов, выпущенных Россией. Теперь расходы на приобретение таких облигаций должны пересчитываться в рубли по курсу Банка России на дату фактического получения доходов от реализации (погашения). Раньше расходы пересчитывались на рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактической покупки облигаций.

Расширен перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, установленный статьей 217 НК РФ. Например, не нужно платить НДФЛ за доходы от сдачи макулатуры.

Если нужен вычет

В добровольном порядке декларацию сдают граждане, которые хотят получить налоговый вычет. Это сумма, уменьшающая размер дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). В некоторых случаях использование вычетов предполагает возврат части ранее уплаченного налога, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на образование, лечение, страхование. Основное правило - вычеты предоставляются только тем гражданам, которые официально работают и платят налог по ставке в 13 процентов. Для получения налогового вычета декларацию можно сдать до конца года.

Некоторые правила заполнения декларации

- На бумажном носителе форма заполняется от руки, либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. Двусторонняя печать документа на бумажном носителе не допускается.

- При заполнении декларации значения показателей берутся из справок о доходах и удержанных суммах налогов, выдаваемых налоговыми агентами (чаще всего это работодатели) по запросу налогоплательщика, расчетных, платежных и иных документов, имеющихся в распоряжении налогоплательщика, а также из произведенных на основании указанных документов расчетов.

- Для указания даты используются по порядку три поля: день, месяц (поля из двух ячеек) и год (поле из четырех ячеек), разделенные знаком "точка".

- Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, за исключением сумм доходов от источников за пределами территории России, до их пересчета в рубли.

- Суммы налога исчисляются и указываются в полных рублях. Значения показателей сумм налога менее 50 копеек отбрасываются, а суммы 50 копеек и более округляются до полного рубля.

- Доходы налогоплательщика, а также расходы, принимаемые к вычету, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка, установленному на дату фактического получения доходов либо на дату фактического осуществления расходов.

- Текстовые и числовые поля формы декларации заполняются слева направо, начиная с крайней левой ячейки, либо с левого края поля, отведенного для записи значения показателя.