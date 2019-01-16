Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран

Россия пока не научилась экономить электроэнергию. Такую точку зрения высказал глава Роснано Анатолий Чубайс.

Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, он заявил, что Россия сейчас - одна из самых энергорасточительных стран в мире. "Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте", - констатировал Чубайс.

По его словам, существуют два варианта решения задачи повышения энергоэффективности. Во-первых, увеличение цен на электроэнергию - они в нашей стране, по словам Чубайса, вдвое ниже, чем в мире. Но этот метод крайне болезненный. Поэтому нужно создавать систему, при которой богатые платят за энергоресурсы больше, чем бедные. На это ориентировано введение социальных норм потребления электроэнергии, напомнил глава Роснано.

"Второй способ повышения энергоэффективности тоже не безболезненный. Он называется просто - запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками", - уточнил Чубайс.

В Минстрое, который курирует и тему ЖКХ, неоднократно заявляли, что наиболее эффективными в плане энергосбережения в России являются меры, связанные с установкой автоматизированных систем учета тепла или энергопотребления, использование энергосберегающих светильников. Это оборудование позволяет получить ощутимую экономию уже в первый месяц использования.