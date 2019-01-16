В Континентальной хоккейной лиге прошли матчи с участием лидеров. Главной стала встреча в Москве, где лучший на сегодня клуб КХЛ ЦСКА принимал магнитогорский "Металлург".

"Магнитка" перед этим выдала впечатляющую серию из восьми побед подряд. Но армейцев это обстоятельство ни капли не смутило. "Красно-синие" показали образцово-показательную игру в защите и предельно аккуратно использовали те немногочисленные моменты, которые создали они сами. Михаил Григоренко открыл счет на 36-й минуте, реализовав большинство. А в концовке матча Линден Вей удвоил преимущество хозяев, после чего Иван Телегин броском в пустые ворота установил окончательный счет - 3:0.

- Сегодня все определили детали, один гол в пользу ЦСКА. Была равная игра, в которой все решили действия спецбригад. Мы пропустили в меньшинстве, при этом сами ничего не забили в большинстве. В конце раскрылись, потому что рисковали, - сказал по итогам матча главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин с оценками коллеги согласился: "Поддерживаю, равная игра получилась. Мы забили, что позволило контролировать игру и тратить меньше сил на преодоление обороны соперника. Ждали своего шанса в контратаках".

Отметим, что этот матч стал восьмым "сухим" в сезоне для вратаря ЦСКА Ильи Сорокина. Что интересно, у его коллеги и напарника Ларса Юханссона их ровно столько же. Таким образом, ЦСКА не пропустил уже в 16-м матче этого сезона, проведя 49 поединков. Потрясающая надежность обороны лидера чемпионата.

А вот ближайший преследователь московских армейцев питерский СКА очки потерял, причем довольно неожиданно. Команда Ильи Воробьева в домашней встрече с "Нефтехимиком" легко повела в счете 2:0 уже в середине первого периода, но умудрилась это преимущество растерять. В итоге дошло до овертайма, где нижнекамцы стараниями Павла Падакина вырвали сенсационную победу 3:2. Таким образом, отставание СКА от ЦСКА увеличилось до пяти очков. У питерцев, правда, есть игра в запасе.

Тем временем определился первый клуб, официально лишившийся шансов сыграть в плей-офф. Братиславский "Слован" проиграл на своей площадке "Трактору" 0:2 и теперь даже математически не попадет в кубковую восьмерку. Словацкий болельщик реагирует на неудачи команды соответственно. На этом матче "Слован" побил антирекорд посещаемости - 4486 зрителей при вместимости дворца в 10 055 человек.