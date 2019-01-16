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Рубрика: В мире

Cтрана ждет гостей

Реклама за рубежом поможет увеличить долю туризма в ВВП республики
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана №7765 (7)
Более двух миллиардов сомов составил рост поступлений в экономику республики от туристической отрасли в 2018 году по сравнению с 2017-м. Об этом заявил глава профильного ведомства - министерства культуры, информации и туризма КР - Азамат Жаманкулов.

По его словам, 2018 год для отрасли стал успешным. Доля туристической сферы в ВВП возросла с 4,3 до 4,7 процента. Только за три квартала прошлого года она принесла экономике около 17,5 миллиарда сомов. При этом объем экспорта туруслуг, по данным министра, достиг за тот же период 356 миллионов долларов. В январе-сентябре 2017-го, для сравнения, иностранные туристы оставили в Киргизии на 27 миллионов долларов меньше.

Рост коснулся и капитальных вложений. Объемы прямых инвестиций в предприятия отрасли вырос на более чем на 1,2 миллиарда сомов и превысил 15,4 миллиарда.

Положительная динамика во многом связана с проведением осенью 2018 года Всемирных игр кочевников на Иссык-Куле, которые активно освещались иностранными СМИ. Азамат Жаманкулов утверждает, что профильное ведомство продолжит работать над туристической концепцией страны и будет активнее вести информационную кампанию за рубежом.

Фото: Администрация президента Киргизии
В Киргизии стартовали III Всемирные игры кочевников

- В совокупности принимаемые меры должны привести к тому, чтобы доля туризма в структуре ВВП республики достигла 15 процентов, - пояснил он.

Парламентарии, вместе с тем, предлагают правительству создать отдельную структуру, которая бы занималась развитием туризма. "Мы спрятали департамент туризма в минкультуры, - сетует депутат Алмамбет Шыкмаматов. - Надо выделить отдельное ведомство, подчиненное премьеру и подотчетное депутатам, журналистам и общественности. Глава кабинета министров с такой точкой зрения согласен. Но пока правительство запаздывает с решением вопроса".

В кабмине Киргизии, в свою очередь, полагают, что туристическая отрасль может стать катализатором для развития смежных сфер экономики. В связи с этим власти готовятся создать государственное предприятие, в управление которому предполагается передать все курортные объекты, числящиеся на балансе государства.

- Мы поставили задачу довести долю туризма в ВВП с 5 до 10 процентов к 2023 году, - заявил премьер КР Мухаммедкалый Абылгазиев. - Это амбициозная цифра, но мы должны выработать эффективные механизмы развития туризма, чтобы обеспечивать ежегодный рост показателей. В перспективе в каждом районе должно быть по несколько уникальных туристических объектов. Нам нужна подробная карта с детальным описанием того или иного объекта в разрезе каждой области.

Частные компании, вместе с тем, опасаются, что подобные инициативы приведут к введению государственного регулирования во всей отрасли, и это негативно скажется на развитии бизнеса.

- Государственное регулирование туротрасли может привести к росту коррупции, - полагает президент ассоциации "Горный кластер" Михаил Халитов. - Более того, отрасль просто перестанет развиваться.

Вместе с тем

Казахстан и Узбекистан планируют в феврале 2019 года запустить общую Silk visa. Визу вводят для совместного привлечения иностранных туристов в Центрально-Азиатский регион. По данным официальных источников в Казахстане, проект прошел согласование в ведомствах обеих стран. Интерес к проекту проявили Киргизия и Таджикистан.

В мире экс-СССР Киргизия
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