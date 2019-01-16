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16.01.2019 20:08
Рубрика: Спорт

Вышел из тумана

Сотников выиграл восьмой этап "Дакара" несмотря на погоду
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Нынешний ралли-рейд "Дакар", проходящий в Перу, точно войдет в историю как один из самых непредсказуемых за все время проведения марафона. Ситуация тут может поменяться кардинальным образом даже внутри отдельно взятого этапа, как это, например, произошло на восьмом спецучастке в зачете грузовиков.
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Интрига в грузовом зачете "Дакара" сохранилась до последних этапов ралли

На маршрут Маркона - Писко участники уходили в особом порядке: сначала стартовали пятеро лучших по итогам седьмого этапа, а затем через два часа остальные. Из-за этого экипажи "КАМАЗ-мастера" Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова оказались разведены по времени и не могли в случае чего страховать друг друга. Для Николаева, лидировавшего на тот момент в общем зачете, этот нюанс едва не стал фатальным.

Российский грузовик застрял в первых же дюнах. Откапывали его 55 минут. "Когда узнал, что "Николаев копает", ушел в пустыню на километр. Был расстроен жутко", - признался глава "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин. Главный конкурент Николаева голландец Жерар де Рой на "Ивеко" между тем стремительно отыгрывал отставание от россиянина в общем зачете. Впрочем, и ему не удалось обойтись без проблем, из-за которых на восьмом этапе де Рой "привез" Николаеву только 25 минут.

В итоге обоих затмил "КАМАЗ" Дмитрия Сотникова, стартовавший через два часа. Поначалу из-за сильного тумана темп россиянина был невыдающимся, но вторую половину спецучастка Сотников буквально пролетел, показав на финише абсолютно лучшее время. Таким образом, результаты восьмого этапа, который имел все шансы стать для "КАМАЗа" катастрофическим, оказались вполне приемлемыми. Сотников вышел на первое место в генеральной классификации, отодвинув на вторую строчку Николаева. Де Рою все же удалось приблизиться к лидеру, но не так сильно, как это могло бы быть.

В любом случае победитель в грузовом зачете определится на последних двух этапах.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"
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