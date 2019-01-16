Экс-президента Мексики обвинили в получении взятки от наркобарона

Колумбийский наркоторговец Алекс Сифуэнтес во время допроса в суде Нью-Йорка заявил, что бывший президент Мексики Энрике Пенья Нетто брал взятки от мексиканского наркобарона, главы наркокартеля Синалоа - Хоакина Гусмана, известного также как Эль Чапо (Коротышка).

"Деловой партнер" и правая рука одного из самых известных лидеров наркомафии современности, как сам себя называет Сифуэнтес, во время допроса в рамках рассмотрения дела Гусмана рассказал американским следователям, что Пенья Нетто просил у Эль Чапо 250 миллионов долларов за обеспечение его "неуловимости". Однако в результате дополнительных переговоров согласился на 100 миллионов долларов. Взятку он получил в октябре 2012 года за пару месяцев до своего официального вступления в должность президента, но будучи уже избранным главой государства.

Имя Пеньи Нетто не впервые прозвучало в рамках судебного процесса над Гусманом. В ноябре прошлого года адвокат Эль Чапо - Джеффри Лихтман рассказал, что наркокартель Синалоа платил многомиллионные взятки высшим мексиканским чиновникам, среди которых фигурировали имена двух бывших президентов - Энрике Пенья Нетто и Фелипе Кальдерон.

Глава администрации президента Мексики в период пребывания на этом посту Пеньи Нетто - Франсиско Гусман Ортис в ответ на обвинения в адрес бывшего начальника в своем Twitter-аккаунте написал: "Заявления колумбийского наркоторговца ложные, клеветнические и абсурдные. Именно правительство Пеньи Нетто нашло, задержало и экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэра в США".

Хоакин Гусман Лоэра - один из самых влиятельных наркобаронов Мексики. До 2016 года на его наркокартель "Синалоа" приходилось более четверти всех наркотиков, попадавших в Соединенные Штаты. В частности, американскими правоохранительными органами ему вменяется контрабанда на территорию США 155 тонн наркотических веществ.

С 1993 года Гусман был трижды арестован и дважды смог сбежать из тюрьмы. В последний раз его удалось поймать в январе 2016 года силами мексиканской полиции при поддержке элитных армейских подразделений. В ноябре 2018 года в отношении него в Нью-Йорке стартовал судебный процесс.