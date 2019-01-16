Эксперт: ЦБ может ужесточить нормы выдачи потребкредитов

В начале 2019 года ЦБ может ужесточить нормы выдачи потребительских кредитов. Это уменьшит доступность кредитов, а также приведет к росту ставок по займам, считает Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА). Она пояснила свою точку зрения "РГ":

- Объем кредитов населению по состоянию на конец года достигли 14,4 триллиона руб., это абсолютный максимум с 2012 года. Например, в предкризисном 2013-м сумма задолженности населения перед банками не превышала 10 триллионов рублей.

Помимо впечатляющей абсолютной цифры размера кредитного розничного портфеля, обращает на себя внимание и демонстрируемая им динамика. Кредиты граждан выросли на 23 процента год к году - и более того! - к концу года темпы роста ускорились как минимум на 2 процентных пункта за квартал. Все это происходит на фоне принимаемых ЦБ мер по охлаждению кредитного розничного бума. С сентября 2018 года были повышены коэффициенты риска по потребительским кредитам. Как видим, потребность населения в займах перевешивает усилия регулятора по сокращению как минимум темпов прироста долгов граждан. В этой ситуации, регулятор озвучил очередной шаг - с 1 апреля вновь повышаются требования к коэффициентам риска по потребительским займам.

Представляется, что если не каждого конкретного заемщика, то уж сами банки такая регуляторная новация с большой вероятностью побудит сокращать наращивание розничных кредитных портфелей - несмотря на то, что при должном риск-менеджменте, сегмент этот для банков выгодно маржинален. Причина ожидаемой осторожности кредитных организаций - в необходимости соблюдения требований к достаточности капитала, ведь понятно, что озвученное повышение норм резервирования в первую очередь будет оказывать давление на уровень собственных средств кредитных организаций. В 2019 году крайне важным для банков становится поддержание необходимых запасов прочности по нормативам достаточности капитала: для всех участников банковской системы надбавка с 1 января 2019 года увеличена еще на 0,625 процента и достигла 2,5 процента, а для системно-значимых кредитных организаций составила еще 1 процент.

ЦБ, таким образом, действует комплексно и последовательно: с одной стороны, принимает поэтапные решения о повышении коэффициентов риска активных операций банка, с другой - увеличивает требования к достаточности их собственных средств. Предположу, что к середине 2019 года мы можем увидеть охлаждение темпов роста кредитования.

В чем опасность подобного роста задолженности населения? Ведь, казалось бы, кредиты должны браться на улучшение качества жизни - какие-то покупки, планы, люди хотят жить лучше - и это очевидный факт?

К сожалению, цели кредитования населения не всегда таковы. В отличие от предкризисного 2013 года нынешний рост долгов населения не происходит на фоне очевидного роста их доходов. В таких условиях, беря все больше и больше кредитов в банках, население просто компенсирует недостаток денежных ресурсов, заработка и финансирует этими займами либо свои текущие нужды - либо, что серьезнее, берет новый долг для погашения обязательств по старому кредиту. В среднем порядка четверти дохода домохозяйств может уходить на обслуживание их долговых обязательств перед банками, что является очень высокой цифрой. Особенную озабоченность это вызывает в условиях, когда время относительно низких ставок по кредитам для населения в прошлом. Один за другим крупные российские банки объявляют о повышении стоимости своих потребительских займов. Если еще год назад зарплатный клиент крупного банка (и это еще наиболее привилегированная категория заемщиков) имел возможность получить займ под 10-11 процентов годовых, то теперь эта цифра скорее близка к 12-13 процентам.

Таким образом население накапливает долги в условиях, когда кредитные ресурсы дорожают. То есть для возможной перекредитовки занимать придется уже дороже, под более высокую ставку, а значит все большая часть семейного бюджета может направляться на обслуживание долгов. Помимо роста ставок - то есть удорожания стоимости кредитов, не будем забывать о других факторах давления на кошельки россиян - это продуктовая, топливная инфляция, рост стоимости ЖКХ.

Еще один фактор риска - наблюдаемый опережающий рост кредитов по сравнению с объемом вкладов населения: мы занимаем в два раза быстрее, чем копим, и этот тренд наблюдается на протяжении всего прошедшего года. Динамика вкладных портфелей граждан очень слабая. Посмотрим, насколько в 2019 году помогут оживить картину с накоплениями населения меры банков по повышению привлекательности их депозитов: о повышении ставок по вкладам объявили все крупные игроки.

То, что розничные кредиты станут недоступнее для граждан, совершенно не означает, что граждане перестанут нуждаться в деньгах. Зачастую кредитом закрывается недостаток в финансовом обеспечении семей. Вопрос - куда в таком случае пойдет та часть населения, которая столкнется с отказом в очередном банковском кредите, продолжая при этом отчаянно нуждаться в деньгах? Один из возможных сценариев - займ в микрофинансовой организации, где ставки гораздо выше, чем в банках. Не нужно быть математиком, чтобы понять - в какую сторону при этом изменится долговая нагрузка заемщика.