Эксперт: Профессии водителя и продавца могут исчезнуть

Профессии водителя и продавца могут исчезнуть в ближайшем будущем России. Об этом на телеканале "Культура" заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

По его словам, под возможное вытеснение попадают профессии, связанные со среднем уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. "То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", - уточнил эксперт.

По его словам, сегодня новые технологии появляются гораздо быстрее, чем раньше, - в среднем в два-три раза чаще, чем сто лет назад.