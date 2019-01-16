Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о продолжении карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам спортсмена, он определится с будущим после финала Гран-при Bellator, в котором 26 января в Калифорнии встретится с американцем Райаном Бейдером.

Что касается непосредственно предстоящего поединка, то Емельяненко отметил, что победа в нем станет одним из самых больших достижений в его карьере.

- Райан - очень серьезный соперник. Он прошел сильнейших, достойных бойцов. Если мне удастся победить, это будет большим событием, - подчеркнул Федор.

На счету Емельяненко 38 побед и пять поражений в профессиональной карьере. В то же время в активе Бейдера 25 побед и пять поражений.

К слову, на днях одно из зарубежных изданий признало Емельяненко лучшим бойцом, возобновившим карьеру в 2018 году.