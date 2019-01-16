Отказ британского парламента одобрить соглашение о выходе страны из ЕС, подготовленное правительством Терезы Мэй, стало крупнейшим поражением кабинета министров за сто лет (проигрыш в 230 мандатов), но по существу ничего не изменил. Мэй в отставку никто не отправит (у лейбористов не хватает голосов, а всех остальных она устраивает), а варианты действий ровно те же, что и до голосования. Интересно, что сторонники всех обсуждаемых сценариев - выход из ЕС без соглашения, "мягкий" брекзит по параметрам отвергнутого документа и повторный референдум - уверены, что вторничные события повысили вероятность именно их варианта. Но при этом никто ни в чем не уверен.

На континенте многих тревожит выход Лондона без соглашения - это ударит и по европейским странам. Так что, скорее всего, Еврокомиссия приложит усилия, чтобы имитировать некие новые консультации и коррекцию условий. Не более чем имитировать для успокоения части британских критиков, пересматривать что-то по сути никто не хочет, да и не может - уж очень сложна процедура внутри самого Евросоюза. Хватит ли ритуальных жестов для сохранения лица правительства Мэй - непонятно.

При этом рискнем утверждать, что произошедшее доказало: "брекзит" необратим. Мучительность процесса как раз демонстрирует его серьезность - это настоящий разрыв очень плотной ткани отношений.

Вступление Великобритании в Европейское экономическое сообщество в начале 1970-х было признанием успеха европейской интеграции. Признанием тем более ценным, что его делала нация, ментально отстраненная от континента. Но отстраненность никогда не исчезала, и почти пятидесятилетняя история пребывания Соединенного Королевства в единой Европе сопровождалась бесконечным подчеркиванием собственной особости - иногда более воинственным, как при Тэтчер, иногда очень мягким - как при Блэре. И тем не менее. Не случайно Шарль де Голль, нашедший в Великобритании приют от оккупировавших его страну нацистов, до конца жизни был категорически против вступления Соединенного Королевства в Сообщество - они не такие, они нам чужие.

Вполне логично, что именно Великобритания стала первой страной, решившей покинуть интеграционную конструкцию, когда та стала испытывать все большее напряжение и кризис. Великобритания всегда была попутчиком, и когда появились сомнения в правильности пути, она предпочла свернуть на другую колею. И неважно, случилось это осознанно или - скорее - бессознательно.

Это не означает, что стране не предстоят новые потрясения и опасности, еще как предстоят. Вступление в ЕЭС было когда-то реакцией на окончательный демонтаж империи, попыткой преодолеть синдром "little Britain", охвативший в 1960-е державу, над которой еще пару десятилетий назад не заходило солнце. Тогда участие в единой Европе выглядело резонным убежищем от неврозов, такую роль она, например, сыграла ранее для Франции. Сейчас этого чувства все меньше, но нет и альтернативы. Выход Великобритании из ЕС не превращает ее в глобального игрока, напротив, возникает вопрос о том, что за роль, если вообще какую-нибудь заметную, королевство может играть в мире. Не говоря уже о том, что выход из ЕС создает серьезные риски для целостности самого государства.

Но в конечном итоге это сюжет не про Великобританию, а про Европу - как в ней завершается самый, наверное, удивительный проект в ее истории, попытка воплощения утопии, казавшаяся удачной на протяжении нескольких десятилетий. Как бы коряво и глупо ни выходила Великобритания, а нынешний трагифарс - еще совсем не конец, это периферийные события в европейском контексте. Главные там еще предстоят, когда встанет вопрос о будущем собственно континентального союза. А он встанет и уже скоро - слишком быстро и необратимо меняются социально-политические условия. И, быть может, через несколько лет мучительно пережившие "брекзит" и немало потерявшие на нем британцы будут радоваться, что рано "соскочили", глядя на развитие событий по другую сторону моря и пролива.

Великобритания всегда была попутчиком, и когда появились сомнения в правильности пути, она предпочла свернуть на другую колею

Что же касается России, то для нас эти события важны и поучительны, чтобы понять, до какой степени все меняется к западу от наших границ. Наши представления о Европе, унаследованные из прошлых десятилетий (и негативные, и позитивные), просто уже не соответствуют действительности. И нужна совсем новая политика, учитывающая, что Европа не будет такой, какой она намеревалась стать еще несколько лет назад.

Прямая речь

Британия потеряет больше других сторон

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

- Как я вижу вещи. Первая опция - соглашения не будет, это пугает всех, но первыми проигравшими будут британцы. Вторая - британцы решат улучшить то, что могут получить от европейцев, и снова вернутся к голосованию. Они начнут с этого второго варианта, а закончат третьим, который заключается в том, чтобы попросить увеличить время для повторного обсуждения каких-то аспектов. Можно улучшить один или два пункта, но я в это особенно не верю. Мы уже сделали максимум возможного для соглашения и не станем для решения внутренней британской проблемы отказываться от защиты интересов европейцев.

Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии:

- Я принял к сведению результаты голосования в Палате общин и сожалею о них. Риск неупорядоченного выхода Великобритании вырос после этого голосования. Однако мы не хотим, чтобы это произошло, Еврокомиссия активизирует подготовку, чтобы гарантировать, что Евросоюз полностью готов.

Дональд Туск, глава Евросовета:

- Если соглашение оказалось невозможным, но никто не хочет выхода без соглашения, кому, наконец, хватит мужества сказать, каким будет финальное решение?

Антонио Таяни, глава Европарламента:

- Результаты голосования по Brexit - это плохая новость. Наша первая мысль - это 3 миллиона 600 тысяч европейских граждан и британцы, живущие в Европе. Им необходимы гарантии будущего. Мы всегда будем бороться за них.

Себастьян Курц, канцлер Австрии:

- Я сожалею об исходе голосования по Brexit. Теперь после голосования в британском парламенте мяч находится на стороне Лондона. В любом случае, новых переговоров по соглашению по "брекзиту" не будет.

Хайко Маас, глава МИД Германии:

- Мы ожидаем решения, которое сейчас принимается в Лондоне. Мы, в смысле ЕС и Еврокомиссия, с удовольствием готовы говорить об этом, потому что мы еще не потеряли надежды на "брекзит" с договором. Но ответственность на этом сейчас лежит на Лондоне. Решение должно быть принято на базе того, что уже согласовали британское правительство и Еврокомиссия. В настоящее время я не вижу новых возможностей, если бы такие возможности были, то их нужно было бы давно реализовать.

Педро Санчес, премьер Испании:

- Я не могу не сожалеть об отказе от соглашения. Я уважаю решение британского парламента, однако считаю ошибкой отказ от принятия соглашения. Оно является наилучшим из возможных и защищает интересы обеих сторон. Страны-члены ЕС работают над принятием необходимых мер, чтобы минимизировать последствия от возможного брекзита без соглашения.

Подготовил Сергей Новиков

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Как выйти из ужасного "шоу"?

Провал в британском парламенте "пост-разводного" соглашения с 27 остающимися в ЕС государствами стал одной из главных тем, о которых писали мировые СМИ.

Der Spegel (Германия)

Британии, возможно, придется сначала пережить катастрофу "брекзита" без соглашения с ЕС, чтобы найти обратный путь к себе самой. Трагедия состояла бы в том, что за это заплатит не элита "брекзитеров", а избиратели, которых они обманули. Но и остальному Евросоюзу "брекзит" без соглашения с Лондоном будет дорого стоить. Поэтому было бы целесообразно, чтобы 27 оставшихся стран ЕС сосредоточили все свои силы на предотвращении наихудших последствий выхода Британии из ЕС без сделки, путем заключения серии отдельных соглашений - в надежде, что британцы однажды вернутся к своему знаменитому "common sense" (здравый смысл - англ.).

Le Mond (Франция)

"В конце года Европейская комиссия представила ряд мер, призванных смягчить последствия выхода Великобритании без соглашения для тех секторов экономики, которые могут быть затронуты в наибольшей степени, а именно: транспорт, финансы, таможня, граждане, окружающая среда. В среду утром, в начале дебатов о "брекзите" в Европарламенте, Румыния, как страна-председатель в ЕС, обязалась принять эти меры "в надлежащее время"... Законопроект, который подготовит Францию к выходу Великобритании из ЕС в любой форме, должен быть принят парламентом к концу недели. Этот документ, согласованный парламентариями в конце 2018 года, уполномочивает правительство принимать подготовительные меры. В частности, в среду в министерстве бюджета, государственных счетов и гражданской администрации сообщили агентству AFP: "Мы обратились с просьбой о дополнительном наборе 700 сотрудников таможни, 500 из которых приступят к работе с 29 марта, в случае "брекзита" без соглашения".

Rzeczpospolita (Польша)

Великобритания, в соответствии с процедурой выхода из ЕС, прописанного в статье 50 договора о Евросоюзе, должна покинуть союз 29 марта. Эксперты сходятся во мнении, что 74 дней, оставшихся до этого момента, слишком мало, чтобы парламент успел принять хотя бы основные правовые акты, которые позволят избежать экономической катастрофы, ведь провал плана Мэй означает также, что не будет и переходного периода, который должен был продлиться до конца следующего года.

Британский таблоид The Sun вышел с заголовком: Сделка Мэй по "брекзиту" мертва, как вымершая птица Додо. Фото: twitter.com / @thesun

The Guardian (Великобритания)

Итог вечернего голосования убрал последнее препятствие для обсуждения именно "брекзита", а не личных заслуг Терезы Мэй (мы знаем, что она бесполезна, но, как ни странно, это не самая главная проблема, стоящая сегодня перед страной). Главный вопрос, заключается в том, хватит ли у членов парламента смелости и честности для проведения этого коллективного исследования и для того, чтобы прийти к неизбежному выводу: нет волшебного дерева "брекзита", которое можно было бы потрясти, что референдум 2016 года был колоссальным опытом неправильного политического маркетинга и что не существует формы выхода, которая позволила бы сохранить все лучшие свойства членства в ЕС. Единственный выход из этого ужасного шоу - новое всеобщее голосование. Но кто посмеет привести наше политическое племя к этой неудобной истине?

Euractiv (Европейский союз)

Британский парламент опасается последствий "брекзита" для Великобритании. Последствия для 27 стран, остающихся в Евросоюзе, менее серьезные, но тем не менее наносящие серьезный ущерб, были либо проигнорированы, либо недооценены главами государств и правительств, которые отказались пойти навстречу предложениям Британии и двигаться дальше. А им следовало бы внимательнее присмотреться к сегодняшней ситуации в Британии. Возможно, не стоит предсказывать распад Великобритании, не говоря уже о распаде ЕС, после "брекзита". Но любой из этих вариантов, или даже оба, можно себе представить, и для лидеров нашего континента этого должно быть достаточно, чтобы предложить помощь Терезе Мэй в достижении ее целей после того, как они попытаются побудить народ Великобритании изменить свое коллективное мнение.

The New York Times (США)

Студентов-политологов в Британии учат фразе "выборная диктатура", придуманной бывшим лордом-канцлером для описания доминирования исполнительной власти над парламентом. Этот термин, скорее всего, устарел. "Ученые-конституционисты будут обсуждать это годами", - считает Роб Форд, профессор политологии в Университете Манчестера. "Тому, что произошло в январе 2019 года, будут посвящены целые кандидатские диссертации", - считает он. Эти изменения вызваны политическими сдвигами, которые усложнили британским правительствам обеспечение твердого большинства в парламенте. Неубедительные победы на выборах и слабые правительства меньшинств становятся нормой в современной Британии.

Подготовила Ариадна Рокоссовская



*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"