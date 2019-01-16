Фильм Дарьи Жук получил премию российских кинокритиков

В Москве состоялась 21-я церемония вручения премии "Белый слон". Лучшим фильмом 2018 года названа работа "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко. Эта лента победила также в номинациях "Лучшая женская роль" (9-летняя Марта Козлова) и "Лучшая работа оператора" (Алишер Хамидходжаев).

Лучшим режиссером за фильм "Лето" назван Кирилл Серебренников. Мировая премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса 71-го Каннского фестиваля. Сюжет построен на истории знакомства и отношений 19-летнего Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи.

Лучшим актером признан Евгений Цыганов за роль в фильме "Человек, который удивил всех". Елену Кореневу за фильм "Ван Гоги" назвали лучшей актрисой второго плана.

Лучший сценарий написали Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский ("История одного назначения").

Премии за лучший дебют удостоилась белорусская картина "Хрусталь" Дарьи Жук.

- Я очень долго шла к этой награде. Это огромный подарок для всей нашей команды и настоящий прорыв для нашей страны, - говорит Дарья.

Скажите, сколько времени снимали ленту?

Дарья Жук: Ровно двадцать два дня, с 15 марта по 22 апреля. Все делалось под актеров, которые играют в театрах и не могут собраться все вместе на съемочной площадке. Более того, я пустилась в плавание, не имея для картины полного финансирования. С оператором общалась через "Фейсбук". Художник из Москвы оказался очень дорогим, а питерский ушел через неделю... Но в Беларуси мне предоставили оборудование и локации. А еще была белорусская съемочная группа.

О том, как снимался фильм белорусского режиссера Дарьи Жук "Хрусталь", можно написать детектив

Вы как-то продвигали свой фильм?

Дарья Жук: Я узнала, что есть национальный конкурс на Минском "Лiстападе", куда я могу предложить свои работы. Это и стало трамплином.